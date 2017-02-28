Трамп прокомментировал ошибку с объявлением «Ла-Ла Ленда» лучшим фильмом

Ошибка в определении лучшего фильма на вручении премии «Оскар» связана с чрезмерной зацикленностью американских киноакадемиков на политике. Такое мнение высказал в интервью консервативному изданию Breitbart News президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, они [организаторы церемонии] были так сильно сосредоточены на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного грустно. "Оскара" лишили гламура. Вечер не был похож на гламурный. Я бывал на "Оскарах". В этот раз не хватало чего-то особенного, и это окончание было печальным», — сказал глава Белого дома.
26 февраля в ходе вручения премии «Оскар» актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, которые называли победителя в номинации «Лучший фильм», сообщили о том, что статуэтку вручена создателям мюзикла «Ла-Ла Ленд», хотя на самом деле премию получил фильм «Лунный свет».
Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers, которая контролирует подсчет голосов для определения лауреатов премии «Оскар», объяснила, что ведущим по ошибке дали конверт с именем победителя в другой номинации, и принесла извинения за недоразумение.
Дональд Трамп регулярно становится объектом критики со стороны ведущих голливудских актеров, таких как Джордж Клуни, Шайя ЛаБаф и Алекс Болдуин.
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