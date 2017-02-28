Сколько получают за рождение ребенка в разных странах

С 1 июля 2017 в Казахстане планируется повышение единовременного пособия на рождение ребенка. Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 минимальных расчетных показателей, на четвертого и более – с 52,35 до 63 МРП. Таким образом, величина выплат с первого по третьего ребенка вырастет до 86 тысяч тенге, а начиная с четвертого – до 142 тысяч. Корреспондент Today.kz решил узнать, какие пособия по рождению и уходу за детьми полагаются в других странах.

Начнем все же с Казахстана – для составления полной картины.



Продолжительность отпуска по беременности и родам, согласно статье 99 Трудового кодекса РК, составляет 70 дней до родов и 56 – после родов (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей – 70). Число дней отпуска не зависит от продолжительности работы, поэтому неважно, сколько времени вы проработали на работодателя.



Кроме отпуска по беременности и родам по желанию может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы для ухода за детьми до трех лет.



В связи с рождением ребенка казахстанским семьям предоставляются следующие пособия и выплаты:



- государственное единовременное пособие в связи с рождением ребенка – о нем мы уже писали выше;



- ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им одного года полагается неработающим женщинам. На первого ребенка оно составляет 5,76 МРП (13 069 тенге), на второго – 6,81 МРП (15 451 тенге), на третьего – 7,85 МРП (17 811 тенге), на четвертого и более – 8,90 МРП (20 194 тенге);



- ежемесячные социальные выплаты по уходу за ребенком по достижении им одного года получают работающие женщины. Размер выплаты зависит от предыдущего заработка матери: необходимо общий доход за последние два года разделить на 24 месяца, затем умножить на 0,4 и вычесть 10 процентов пенсионных взносов.



У наших южных соседей, в Узбекистане, система социальных выплат по рождению детей в целом выстроена аналогично. После родов выплата составляет два минимальных размера оплаты труда за ребенка – 299 550 сум, или 31 041 тенге.



Родителям полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет в размере 150 процентов от минимальной заработной платы – 224 665 сум, или 23 281 тенге.



В России с 1 февраля этого года единовременная выплата при рождении увеличена до 16 350 рублей, или около 88 290 тенге. Кроме того, выдается "материнский капитал" – 453 026 рублей, или чуть более 4,37 миллиона тенге. Эти деньги могут быть потрачены на покупку вещей для ребенка и другие цели, в том числе использованы как первый взнос при покупке жилья.



"Декретные" выплачиваются в размере 100 процентов среднего заработка матери за два предыдущих года. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40 процентов от среднемесячного заработка, рассчитанного за два полных предыдущих года. Минимально на первого ребенка пособие составит 3065,69 рубля (16 554 тенге) – на первого и 6131,37 (33 109 тенге) – на второго и каждого следующего.



В еще одном государстве бывшего СССР – Эстонии – после рождения выплачивают 320 евро, или чуть более 105 тысяч тенге. При рождении тройни и более детей выплачивается пособие по рождению в размере 1000 евро (330 тысяч тенге) на каждого ребенка.



Также в этой стране можно подать на получение "детского пособия", которое выплачивается с момента рождения ребенка до его 16-летия. Размер выплаты на первого и второго ребенка составляет 50 евро, а на третьего и каждого последующего – 100 евро.



В Финляндии, как и в других скандинавских странах, особый взгляд на семейные отношения. К примеру, родительский (декретный) отпуск предусмотрен и для отцов,и составляет он 54 дня. Кроме того, мужчинам выплачивается "isyysraha" (с финского – "отцовское пособие") при условии, что отец живет с матерью ребенка. Пособие жене отдавать запрещено.



Что касается выплат при рождении, то здесь есть особые условия. Продолжительность беременности должна длиться не менее 154 дней, а сама роженица должна посетить консультацию или врача в поликлинике до окончания четвертого месяца беременности. Это пособие представляет из себя "материнский пакет" или денежную сумму. Материнский пакет содержит полный комплект необходимой новой одежды для ребенка и принадлежности. Ценность "пакета" превышает выплачиваемую денежную сумму.



В США пособие на ребенка платят только малоимущим гражданам, а срок декретного отпуска зависит от условий трудового договора. У кого-то отпуск по уходу за ребенком может быть от двух недель до трех месяцев в частном секторе, а у кого-то и год. Некоторые компании оплачивают ежемесячные пособия либо частично, либо полностью на весь период. Все зависит от контракта и социального пакета.



Швейцария – одна из самых благополучных стран Европы – особо рожениц не балует: декрет длится четыре месяца. В течение этого времени выплачивается средняя зарплата женщины, которую та получала последние полтора года. Если же трудовой стаж составляет менее полутора лет, то пособие не платится вовсе.



Также есть государственная поддержка в виде ежемесячного пособия в размере 200 франков, но в Швейцарии средняя заработная плата составляет пять тысяч франков, поэтому эта сумма очень мала.



В Пакистане семейная политика ведется не в сторону стимулирования рождаемости – там она очень высока и потому в поддержке не нуждается. Наоборот, местные власти устраивают акции по раздаче почти бесплатных средств контрацепции и пропагандируют необходимость планирования семьи.