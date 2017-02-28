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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Диетологи рассказали об опасности употребления сахара и соли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:32
Диетологи рассказали об опасности употребления сахара и соли
Фото с сайта qostanay.tv
Диетологи провели масштабное исследование о влиянии на организм соли и сахара. Как выяснилось, эти привычные всем продукты в ряде случаев могут негативно сказываться на здоровье.

Исследование проводилось среди разновозрастной группы людей от 6 до 60 лет. Диетологи анализировали состояние их здоровья при нормальном потреблении пищи, которую включало их обычное меню.

Ученые следили за рационом питания испытуемых, чтобы в итоге вычислить среднее количество употребления соли в день. Как выяснилось, жители США употребляют менее 2300 мг хлорида натрия в день (менее чайной ложки), что является нормой потребления, которая не несет угрозы организму. Дело в том, что вопреки расхожему мифу о «белой смерти», человеческий организм нуждается в соли для регулирования количества жидкости в организме и переноса электрического заряда между клетками.

Похожим образом обстоят дела с сахаром. Единственное, что рекомендуют ученые, стоит воздержаться от искусственных подсластителей, так как сахарозаменители бывают крайне вредны. В результате исследования выяснилось, что в целом, как соль, так и сахар не представляют опасности для организма.

Однако, людям, которые имеют проблемы с печенью, стоит подумать над ограничением потребления этих продуктов. В этом случае медики советуют пить больше фильтрованной воды - это поможет разгрузить печень и поспособствует предупреждению сердечных заболеваний.

По итогам наблюдений, ученые пришли к выводу, что нельзя отказывать себе ни в чем, будь то сахар, или соль. Главное - соблюдать баланс, потому что вред организму обеспечен в том случае, если злоупотреблять.

При этом диетологи напоминают, что в случае возникновения проблем со здоровьем в первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом.
Источник: qostanay.tv
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Комментарии ( 4 )

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trump (Посетители) Сегодня, 22:26
Ждем повышения цены на соль и тростниковый сахар. boyan
 
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  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 22:10
Пиночет,
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она? (с) dada
 
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  • Швейк
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 22:00
Швейк,
Спасибо, что хоть икру и сервелат не признали вредными.
 
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  • Пиночет
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:36
В конце катастройки, затеянной минеральным секретарем, нам тоже все уши прожужжали про вред сахара, кофе, масла, мяса... Евпатий Коловрат, я не думал что ВСЕ тоже самое нам начнут втирать при благословенном капитализЪме stena
 
 

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