Диетологи рассказали об опасности употребления сахара и соли

Диетологи провели масштабное исследование о влиянии на организм соли и сахара. Как выяснилось, эти привычные всем продукты в ряде случаев могут негативно сказываться на здоровье.
Исследование проводилось среди разновозрастной группы людей от 6 до 60 лет. Диетологи анализировали состояние их здоровья при нормальном потреблении пищи, которую включало их обычное меню.
Ученые следили за рационом питания испытуемых, чтобы в итоге вычислить среднее количество употребления соли в день. Как выяснилось, жители США употребляют менее 2300 мг хлорида натрия в день (менее чайной ложки), что является нормой потребления, которая не несет угрозы организму. Дело в том, что вопреки расхожему мифу о «белой смерти», человеческий организм нуждается в соли для регулирования количества жидкости в организме и переноса электрического заряда между клетками.
Похожим образом обстоят дела с сахаром. Единственное, что рекомендуют ученые, стоит воздержаться от искусственных подсластителей, так как сахарозаменители бывают крайне вредны. В результате исследования выяснилось, что в целом, как соль, так и сахар не представляют опасности для организма.
Однако, людям, которые имеют проблемы с печенью, стоит подумать над ограничением потребления этих продуктов. В этом случае медики советуют пить больше фильтрованной воды - это поможет разгрузить печень и поспособствует предупреждению сердечных заболеваний.
По итогам наблюдений, ученые пришли к выводу, что нельзя отказывать себе ни в чем, будь то сахар, или соль. Главное - соблюдать баланс, потому что вред организму обеспечен в том случае, если злоупотреблять.
При этом диетологи напоминают, что в случае возникновения проблем со здоровьем в первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.