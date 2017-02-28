Диетологи рассказали об опасности употребления сахара и соли

Диетологи провели масштабное исследование о влиянии на организм соли и сахара. Как выяснилось, эти привычные всем продукты в ряде случаев могут негативно сказываться на здоровье.



Исследование проводилось среди разновозрастной группы людей от 6 до 60 лет. Диетологи анализировали состояние их здоровья при нормальном потреблении пищи, которую включало их обычное меню.



Ученые следили за рационом питания испытуемых, чтобы в итоге вычислить среднее количество употребления соли в день. Как выяснилось, жители США употребляют менее 2300 мг хлорида натрия в день (менее чайной ложки), что является нормой потребления, которая не несет угрозы организму. Дело в том, что вопреки расхожему мифу о «белой смерти», человеческий организм нуждается в соли для регулирования количества жидкости в организме и переноса электрического заряда между клетками.



Похожим образом обстоят дела с сахаром. Единственное, что рекомендуют ученые, стоит воздержаться от искусственных подсластителей, так как сахарозаменители бывают крайне вредны. В результате исследования выяснилось, что в целом, как соль, так и сахар не представляют опасности для организма.



Однако, людям, которые имеют проблемы с печенью, стоит подумать над ограничением потребления этих продуктов. В этом случае медики советуют пить больше фильтрованной воды - это поможет разгрузить печень и поспособствует предупреждению сердечных заболеваний.



По итогам наблюдений, ученые пришли к выводу, что нельзя отказывать себе ни в чем, будь то сахар, или соль. Главное - соблюдать баланс, потому что вред организму обеспечен в том случае, если злоупотреблять.



При этом диетологи напоминают, что в случае возникновения проблем со здоровьем в первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом.