Превратить списанный Ту-154 в достопримечательность намерен бизнесмен в Караганде

Из легендарного советского самолёта сделают музей, учебный центр и ресторан.



Списанный самолёт Ту-154 предприниматель Денис Животовский выкупил у местного аэропорта. Из отлетавшего своё воздушного судна бизнесмен собирается сделать настоящую достопримечательность, сообщает ekaraganda.kz.



По задумке карагандинца, Ту-154 будет иметь сразу несколько назначений: учебный центр, музей и ресторан. Воплощать свой грандиозный по меркам города замысел бизнесмен планирует на протяжении года.



"В детстве я был за аэропортом в Таразе, где увидел разбитые самолёты, мне их стало жалко. Я строитель по душе и по характеру, и у меня сразу родилась мысль о том, что из самолёта можно сделать какое-то жильё, музей или ресторан. Тогда мне было семь лет", – рассказал бизнесмен.



Два года назад карагандинец был в России и возле ресторана увидел самолет Ан-24, рядом с которым постоянно фотографировались люди.



"Я тогда вспомнил свой замысел. Прошла пара лет с тех пор, и я нашёл подходящее судно. Этот самолет продавался около полутора лет в OLX, никому не был нужен. Если и были какие-то конкуренты по покупке, то они хотели извлечь из него выгоду, разобрать по винтикам и сдать на чермет", – сообщил бизнесмен.

Денис Животовский считает, что руководство аэропорта из всех потенциальных покупателей выбрало именно его, потому что он был единственным, кто хотел дать самолёту вторую жизнь.



Верный своей затее, на борту самолёта бизнесмен хочет поместить стенд, где появятся фотографии и конструктора Туполева, и всех экипажей, когда-либо летавших на нём.



В руки предпринимателя Ту-154 1982 года выпуска перешёл без двигателей. Их купила другая фирма и отправила на перекачку газа. Ему достался фюзеляж. Самолет не эксплуатировался в течение 10 лет, но, несмотря на это, находится в достаточно хорошем состоянии.



Кабину Денис Животовский планирует переоборудовать в музей. За штурвалы, по его задумке, будут посажены манекены, которые будут имитировать фигуры летчиков. Приборная панель будет светиться, перед воздушным судном расстелется взлётная полоса. Самолёт будет водружён на крышу одноэтажного здания, на высоте пять метров от земли. Таким образом, у людей на борту будет создаваться впечатление, что они находятся в полёте.



"Будем строить одноэтажное здание с подвалом. Самолёт будет стоять на здании. В подвале будет кухня, прочие помещения, на первом этаже – ресторан. На балконе – летник, который будет под крыльями самолёта", – поделился первоначальным замыслом Денис Животовский.

Стоимость приобретения собеседник не желает афишировать, однако отмечает, что, если бы самолёт стоил в 10 раз дороже, ради исполнения детской мечты он бы без раздумий заплатил эту сумму.



Кроме того предприниматель прокомментировал ситуацию с транспортировкой самолёта. Ранее в Сети появилось видео его передвижения по автомобильной дороге.



"Ту-154 – не первый самолёт, который перевезли по автомобильной дороге. Это обыденное дело. Наняли фирму, проехали маленький участок от аэропорта до той точки на трассе, где он будет стоять. На 300 метров отодвинули от дороги. Он пока разобранный, шесть месяцев его готовили к транспортировке. В морозы откручивали боковые и верхние крылья. Подготавливали его, чтобы он пошёл по дороге. Нас сопровождали полицейские машины", – разъяснил Денис Животовский.



Новое заведение бизнесмен планирует назвать в поэтическом духе – "Любовь Караганды". Два слова будут нанесены на корпус воздушного судна так, что их будет видно издалека. Предприниматель надеется, что его детище станет новым символом шахтёрской столицы.



Достопримечательность расположится возле поста дорожной полиции на трассе Караганда – Алматы.