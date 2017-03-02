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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Объявлено новое место работы бывшего госсекретаря США Джона Керри

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:55
Объявлено новое место работы бывшего госсекретаря США Джона Керри
Джон Керри Фото: Aftonbladet / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Бывший госсекретарь США Джон Керри станет экспертом Фонда Карнеги в Вашингтоне. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Уильяма Бернса.

По его словам, опыт Керри чрезвычайно необходимо Фонду. «Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги», — подчеркнул Бернс, который некогда был заместителем Керри.

Сообщается, что бывший госсекретарь сосредоточится на проблемах решения международных конфликтов и вызовов в области охраны окружающей среды.

В середине февраля стало известно, что дипломат присоединится к преподавательскому составу Йельского университета. Выпускник Йеля 1966 года будет руководить проектом «Инициатива Керри», посвященным мировой

Джону Керри 73 года. Он занимал пост государственного секретаря США с 1 февраля 2013 года и покинул его 20 января 2017-го после того, как администрация Барака Обамы передала властные полномочия команде Дональда Трампа. Преемником Керри стал Рекс Тиллерсон.

Фонд Карнеги — частная, некоммерческая организация, своей основной задачей объявившая содействие сотрудничеству между странами. Был основан в 1910 году, назван по имени американского бизнесмена Эндрю Карнеги, 11 мая 1903 года выписавшего чек на 1,5 миллиона долларов для строительства Дворца мира. В Вашингтоне располагается головное отделение организации.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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trump (Посетители) Сегодня, 09:26
За мир ратует Джон.. help
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DOGHunter (Посетители) Сегодня, 09:25
Цитата: elek
Наверное рука дрогнула

наоборот кто-то из лгбт сообщества его поддерживает на заднем плане)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 elek (Посетители) Сегодня, 08:26
Выпускник Йеля 1966 года будет руководить проектом «Инициатива Керри», посвященным мировой

А между тем -
Джону Керри 73 года.
Dagestan,
Наверное рука дрогнула dance
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • elek
  • DOGHunter
 Dagestan (Посетители) Сегодня, 07:36
Даже копипастинг дело непростое для актауского журналиста. Конец четвертого абзаца.
 
 

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