Объявлено новое место работы бывшего госсекретаря США Джона Керри

Джон Керри Фото: Aftonbladet / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Бывший госсекретарь США Джон Керри станет экспертом Фонда Карнеги в Вашингтоне. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Уильяма Бернса.
По его словам, опыт Керри чрезвычайно необходимо Фонду. «Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги», — подчеркнул Бернс, который некогда был заместителем Керри.
Сообщается, что бывший госсекретарь сосредоточится на проблемах решения международных конфликтов и вызовов в области охраны окружающей среды.
В середине февраля стало известно, что дипломат присоединится к преподавательскому составу Йельского университета. Выпускник Йеля 1966 года будет руководить проектом «Инициатива Керри», посвященным мировой
Джону Керри 73 года. Он занимал пост государственного секретаря США с 1 февраля 2013 года и покинул его 20 января 2017-го после того, как администрация Барака Обамы передала властные полномочия команде Дональда Трампа. Преемником Керри стал Рекс Тиллерсон.
Фонд Карнеги — частная, некоммерческая организация, своей основной задачей объявившая содействие сотрудничеству между странами. Был основан в 1910 году, назван по имени американского бизнесмена Эндрю Карнеги, 11 мая 1903 года выписавшего чек на 1,5 миллиона долларов для строительства Дворца мира. В Вашингтоне располагается головное отделение организации.
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