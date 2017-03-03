Глава ДНР: Через 60 дней Украина перестанет существовать

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков, теперь ДНР объявляет блокаду Киеву, сообщает РИА Новости.
"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он на пресс-конференции.
Ранее Захарченко сообщил, что, чтобы преодолеть кризис из-за транспортной блокады, с 1 марта в республике введено внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.
В конце января бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной.
Из-за блокады украинская сторона не может закупать уголь антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и является одним из основных видов топлива для Украины. Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов, некоторые промышленные предприятия остановили производство.
1 марта в эфире телеканала "Россия 1" Захарченко заявил, что "через 60 дней Украина фактически перестанет существовать".
"Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней - и государство практически перестанет существовать", — предсказал Захарченко.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что Украина не сможет выжить без Донбасса.
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