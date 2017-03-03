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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава ДНР: Через 60 дней Украина перестанет существовать

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:29
Глава ДНР: Через 60 дней Украина перестанет существовать
Фото: РИА Новости/ Сергей Аверин.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков, теперь ДНР объявляет блокаду Киеву, сообщает РИА Новости.

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Захарченко сообщил, что, чтобы преодолеть кризис из-за транспортной блокады, с 1 марта в республике введено внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.

В конце января бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной.

Из-за блокады украинская сторона не может закупать уголь антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и является одним из основных видов топлива для Украины. Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов, некоторые промышленные предприятия остановили производство.

1 марта в эфире телеканала "Россия 1" Захарченко заявил, что "через 60 дней Украина фактически перестанет существовать".

"Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней - и государство практически перестанет существовать", — предсказал Захарченко.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что Украина не сможет выжить без Донбасса.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 23:03
Люди! Вас стукают лбами!!!!
 
-1
  • Mestnyi
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DANTE (Посетители) Сегодня, 22:54
Да пусть хоть перережут друг-друга, какое нам дело до дел восточной Европы...нам азиатам, они все на одно рыло, пойди их разбери lol
Главное что бы у нас был мир и покой, инша’Аллах!
 
-1
  • kz1990
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  • Mestnyi
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 22:37
Украина, конечно, не перестанет существовать, но с Донбассом расстанется рано или поздно. Это факт.
Причины давно понятны, че размусоливать?
Раньше надо было думать, а не скакать.
 
-1
  • kz1990
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  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 22:16
Украина сама отказывается от Донбасса. Думаю, что протянут недолго. Парашенко сейчас не до этого.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 22:15
Статья ни о чём! Зачем перепечатывать ерню?!
 
-2
  • KARATAU
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • синдбад
 Краснов (Посетители) Сегодня, 22:10
Давно пора поставить на колени киевскую хунту! И место всей этой ездабратии на уркаганском кладбищеkill
 
 

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