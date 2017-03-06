МОН РК опровергло слухи о запрете на подарки для учителей

В соцсетях распространяется информация, согласно которой учителям запретили принимать цветы и подарки к 8 марта.
В рассылке отмечается, что перед праздником в школах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Подарки, принятые учителями, будут якобы расцениваться как взятка.
«Перед 8 марта будут дежурить финполовцы и фиксировать походы родителей в школы. Даже цветы нельзя дарить! Договор о честной службе подписывает каждая школа с финполом. Уважаемые учителя, предупредите детей и родителей об этой проверке! Подарки стоимостью свыше 2 МРП лицу, приравненному к госслужащему (включая бюджетных работников — учителей), считаются коррупционной составляющей. Подаренное будет изъято в пользу государственного фонда. Человек, давший взятку, будет вынужден оплатить немаленький штраф — в районе 400 тысяч тенге. Лицо, принявшее подарок и не сдавшее его в госфонд, добровольно будет также наказано штрафом и лишением свободы на срок, предусмотренный законом РК о противодействии коррупции», — говорится в сообщении.
В Министерстве образования и науки РК в свою очередь подчеркнули, что никаких официальных запретов на подарки для учителей не устанавливалось, передает Tengrinews.kz.
— Сейчас действительно очень много вопросов и звонков поступило к нам от родителей, обращений на сайт. Никакого циркуляра о запрете цветов, для того, чтобы дарить к празднику нашим уважаемым педагогам не было, нет и не будет. Сегодня я обращалась неоднократно, мы сейчас письменно отправили письмо о том, циркуляр был ли какой у них для такого запрета. В Министерстве образования и науки РК, во все местных органах такого циркуляра не было. Мы официально хотим заявить, — заявила заместитель главы МОН РК Эльмира Суханбердиева.
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