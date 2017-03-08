В "Эйр Астане" прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы - Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщалось ранее, утром 8 марта на самолете авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера благополучно произошла в 09.47. На борту самолета было 97 пассажиров и десять членов экипажа.
"Самолет, выполнявший сегодня рейс KC877 Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт Алматы по техпричине (рассогласование навигационных систем). Борт был заменен на другое воздушное судно. Вылет рейса состоялся в 11.53 минут. В настоящее время на вернувшемся самолете произведены все необходимые технические работы, и он готов к дальнейшей эксплуатации без ограничений", - отметили в Департаменте по корпоративным коммуникациям "Эйр Астаны".
Напомним, сразу после инцидента Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начал расследование по факту возврата воздушного судна авиакомпании "Эйр Астана". Для этого была создана специальная комиссия. В связи с этим завтра, 9 марта, в Комитете гражданской авиации состоится совещание. Там будут подняты вопросы авиационной безопасности и безопасности полетов. На данное мероприятие приглашены и представители авиакомпании "Эйр Астана", участие которых обязательно.
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