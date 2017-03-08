Сейчас на сайте
2581
объявления
  • продам Резиновую ленту за 2 000 тенге
  • продам Сварочный аппарат за 6 000 000 тенге
  • продам Контейнер за 2 900 000 тенге
  • продам Емкости за 17 000 тенге
  • Установка пластиковых окон
  • продам Металлические фермы за 120 000 тенге
  • продам Плазморез за 1 000 000 тенге
 

 
Среда, 08 Марта
+8...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.16 KZT
  • €1 = 332.81 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В "Эйр Астане" прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы - Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:04
В "Эйр Астане" прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы - Атырау
Иллюстративное фото
В "Эйр Астане" прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы - Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщалось ранее, утром 8 марта на самолете авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера благополучно произошла в 09.47. На борту самолета было 97 пассажиров и десять членов экипажа.

"Самолет, выполнявший сегодня рейс KC877 Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт Алматы по техпричине (рассогласование навигационных систем). Борт был заменен на другое воздушное судно. Вылет рейса состоялся в 11.53 минут. В настоящее время на вернувшемся самолете произведены все необходимые технические работы, и он готов к дальнейшей эксплуатации без ограничений", - отметили в Департаменте по корпоративным коммуникациям "Эйр Астаны".

Напомним, сразу после инцидента Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начал расследование по факту возврата воздушного судна авиакомпании "Эйр Астана". Для этого была создана специальная комиссия. В связи с этим завтра, 9 марта, в Комитете гражданской авиации состоится совещание. Там будут подняты вопросы авиационной безопасности и безопасности полетов. На данное мероприятие приглашены и представители авиакомпании "Эйр Астана", участие которых обязательно.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика