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Нефть марки Brent впервые с декабря подешевела до 53 долларов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:44
Нефть марки Brent впервые с декабря подешевела до 53 долларов
Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Globallookpress.com
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне впервые с начала декабря 2016 года опустилась ниже 53 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на фьючерс с поставкой в мае 2017 года опускалась в ходе торгов более чем на 5 процентов, до 52,96 доллара за баррель. По данным на 22:55 мск нефть марки Brent торговалась на уровне 53,19 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI также обновила минимумы декабря прошлого года, падение превысило 5 процентов. По данным на 22:55 мск она торгуется на уровне 50,33 доллара за баррель.

Цены на нефть обвалились после публикации данных Министерством энергетики США о запасах нефти в стране. За неделю с 24 февраля по 3 марта они выросли на 8,22 миллиона баррелей, до 528,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,97 миллиона баррелей.

С 1 января ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года, что составляет более половины от всех обязательств, которые приняли на себя не входящие в картель страны-экспортеры.
Источник: Lenta.ru
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