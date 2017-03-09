В пиджаке рязанского школьника взорвался смартфон

Школьник в Рязанской области получил ожог из-за взорвавшегося смартфона, который лежал у него в кармане пиджака. Об этом в четверг, 9 марта, ТАСС сообщили в областном УМВД.
По словам сотрудников ведомства, инцидент произошел 7 марта. Ребенок был госпитализирован с ожогом в Ряжскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. «Телефон направлен на экспертизу», — добавили в ведомстве.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Производитель и модель взорвавшегося смартфона не уточняются.
Ранее стало известно о нескольких случаях возгорания IPhone 7. Так, в ноябре прошло года смартфон взорвался перед лицом владельца, а в конце сентября пользователь Reddit рассказал, что его iPhone 7 Plus взорвался еще во время доставки и разорвал упаковку.
Также из-за случаев самовозгорания смартфонов компания Samsung объявила, что прекращает производство и продажу смартфонов Galaxy Note 7. Согласно данным аналитиков, Samsung потеряла 17 миллиардов долларов из-за жалоб на устройства.
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