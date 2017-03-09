Лишний пассажир: Неожиданные подробности пропажи малайзийского Boeing

На борту малайзийского Boeing 777-200, таинственно пропавшего над Индийским океаном в 2014 году, находился один неучтенный пассажир, который мог захватить кабину лайнера. К такому выводу пришел следователь Андре Милн, который провел частное расследование исчезновения самолета, пишет Daily Express.
Исследователь обнаружил расхождения в данных по количеству пассажиров. По словам Милна, в официальном отчете по MH370 говорится, что на борту самолета находилось 239 человек. Однако на самом деле, как утверждает Милн, доподлинно известны личности 238 человек: 226 пассажиров и 12 членов экипажа.
"Лишний пассажир, по всей вероятности, действовал при серьезной поддержке на земле. Иначе он не смог бы полностью контролировать все и управлять происходящим в кабине", - считает следователь-доброволец.
Между тем, как заявил представитель службы безопасности Malaysia Airlines, в авиакомпании якобы "знают об этом несоответствии. По его словам, реальное число пассажиров, вошедших в самолет, может отличаться от числа в компьютерном учетном листе, который передается за два часа до отлета.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Самолет, предположительно, перевозил 239 человек, включая пассажиров и членов экипажа.
По мнению экспертов, самолет отклонился от курса, а затем потерпел крушение в южной части Индийского океана. Самолет не найден до сих пор, однако время от времени появляются сообщения о нахождении его обломков. Подводные поиски обломков Boeing 777 были приостановлены в январе этого года.
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