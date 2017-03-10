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Кот-д'Ивуар пересмотрит бюджет из-за падения цен на какао

Просмотров:115 Опубликовано: Вчера, 20:52
Кот-д'Ивуар пересмотрит бюджет из-за падения цен на какао
Фото: Reuters
Кот-д’Ивуар, крупнейшая в мире страна-производитель какао, пересмотрит бюджет на 2017 год по причине падения цен на какао-бобы на треть с середины прошлого года, передает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

Министр связи, экономики и науки Бруно Коне выразил уверенность в том, что резкий спад цен на какао не повлияет на экономику страны.

«Ресурсов Кот-д'Ивуара в целом достаточно, чтобы устоять перед этими расходами, несмотря на падение цен на какао. Это значительный спад, но он не приведет к потере финансового равновесия в стране. В этом нет ничего катастрофического», — заявил министр.

В сентябре 2016 года Бруно Коне обнародовал информацию о том, что производство и экспорт какао-бобов в сезон 2015-2016 годов заметно снизились. «Производство упало до 1,565 миллиона тонн за 2015-2016 годы по сравнению с 1,791 миллиона тонн за 2014-2015 годы», — уточнил в своем заявлении Коне. Экспорт в эти сезоны снизился с 1,622 миллиона тонн до 1,548 миллиона тонн.

Дефицит бюджета страны в 2016 году составил 3,8 процента ВВП, а в 2017 году правительство ожидает его сокращение до 3,4 процента.
Источник: Lenta.ru
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