Исследователи IBM создали накопитель размером в 1 атом

На днях компания IBM объявила о планах создать первый универсальный квантовый компьютер для коммерческого использования. Но это далеко не единственный перспективный проект американской корпорации. Исследователям IBM удалось записать данные на носитель размером в 1 атом. Ёмкость самого маленького в мире накопителя составляет всего 1 бит, но специалисты из IBM уверены, что потенциал у новейшей разработки просто невероятный.

"Мы провели это исследование, чтобы понять, что происходит, когда вы уменьшаете технологии до самых фундаментальных пределов - масштаба атома", - заявил Кристофер Лутц, ведущий исследователь в области нанотехнологий в IBM Research.



Лутц и его команда для создания необычного хранилища использовали ещё одну передовую технологию IBM. Они воспользовались сканирующим туннельным микроскопом, чтобы рассмотреть атом с данными в действии. Взяв 1 атом, исследователи начали записывать на него данные путём пропускания через него электрического тока. Ключевой особенностью сканирующего туннельного микроскопа, за которую Лутц получил Нобелевскую премию по физике в 1986 году, является способность сохранять магнитную ориентацию одиночных атомов гольмия. Для этого требуется охлаждение с помощью жидкого гелия, а также экстремальный вакуум.



До этого исследователям удавалось записать данные только на группы из 3-12 атомов. Лутц со своей командой доказали, что размер накопителя может быть сведён к одному атому, а магнитная информация, записанная на нём, была стабильной в течение многих часов. Не менее важно и то, чтобы на двух магнитных атомах, расположенных на расстоянии нанометра друг от друга, удалось одновременно независимо записывать и считывать данные.



Разработка IBM открывает путь к накопителям с чрезвычайно высокой плотностью хранения. Современные жёсткие диски используют приблизительно 100 000 атомов для хранения одного бита. Как пример, вся библиотека iTunes, состоящая из 35 миллионов песен, могла бы поместиться на диске размером с кредитную карту.



Сейчас перед исследователями стоит вопрос, как контролировать положение каждого атома в наноструктуре накопителя.



