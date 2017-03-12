В Грузии штраф за неправильную парковку обернулся массовыми беспорядками

В ночь с 11 на 12 марта в грузинском Батуми прошли массовые беспорядки, закончившиеся столкновениями с полицией. Причиной для волнений послужил штраф за неправильную парковку, сообщает Sputnik Грузия.
Субботним вечером полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми одному из жителей. Водитель со штрафом не согласился, и в итоге спор перерос в потасовку, к которой подключились ещё несколько человек. Шестеро были задержаны.
После этого несколько сотен местных жителей вышли на улицы с требованием отставки шефа полиции. Стихийный митинг вскоре перерос в беспорядки. Демонстранты начали жечь и переворачивать машины, взрывать петарды, строить баррикады и пытаться заблокировать здание городской полиции.
В итоге спецназу пришлось разгонять погромщиков резиновым пулями, а затем и слезоточивым газом. 40 человек были задержаны, ряду из них грозит уголовная ответственность. По данным местных СМИ, до 30 человек получили ранения.
К утру город начал приходить в себя. Власти подсчитывают ущерб, полиция разбирает баррикады, на месте стычек работают эксперты-криминалисты.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников беспорядко уважать закон, но признал, что у них могут быть причины для протеста, и свободу митингов нужно уважать.
В связи с событиями в Батуми призываем все стороны сохранять спокойствие и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.
Считаем, что право на свободу собраний и выражения мнения должны быть защищено, но в то же время нужно уважать государственные институты и закон и не допускать насилия.
Георгий Маргвелашвили Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в свою очередь обвинил в организации беспорядков некие «деструктивные силы».
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.