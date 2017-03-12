В Грузии штраф за неправильную парковку обернулся массовыми беспорядками

В ночь с 11 на 12 марта в грузинском Батуми прошли массовые беспорядки, закончившиеся столкновениями с полицией. Причиной для волнений послужил штраф за неправильную парковку, сообщает Sputnik Грузия.



Субботним вечером полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми одному из жителей. Водитель со штрафом не согласился, и в итоге спор перерос в потасовку, к которой подключились ещё несколько человек. Шестеро были задержаны.



После этого несколько сотен местных жителей вышли на улицы с требованием отставки шефа полиции. Стихийный митинг вскоре перерос в беспорядки. Демонстранты начали жечь и переворачивать машины, взрывать петарды, строить баррикады и пытаться заблокировать здание городской полиции.



В итоге спецназу пришлось разгонять погромщиков резиновым пулями, а затем и слезоточивым газом. 40 человек были задержаны, ряду из них грозит уголовная ответственность. По данным местных СМИ, до 30 человек получили ранения.



К утру город начал приходить в себя. Власти подсчитывают ущерб, полиция разбирает баррикады, на месте стычек работают эксперты-криминалисты.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников беспорядко уважать закон, но признал, что у них могут быть причины для протеста, и свободу митингов нужно уважать.



В связи с событиями в Батуми призываем все стороны сохранять спокойствие и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.



Считаем, что право на свободу собраний и выражения мнения должны быть защищено, но в то же время нужно уважать государственные институты и закон и не допускать насилия.



Георгий Маргвелашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в свою очередь обвинил в организации беспорядков некие «деструктивные силы».



