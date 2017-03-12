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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Грузии штраф за неправильную парковку обернулся массовыми беспорядками

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 12:19
В Грузии штраф за неправильную парковку обернулся массовыми беспорядками
Фото Sputnik Грузия
В ночь с 11 на 12 марта в грузинском Батуми прошли массовые беспорядки, закончившиеся столкновениями с полицией. Причиной для волнений послужил штраф за неправильную парковку, сообщает Sputnik Грузия.

Субботним вечером полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми одному из жителей. Водитель со штрафом не согласился, и в итоге спор перерос в потасовку, к которой подключились ещё несколько человек. Шестеро были задержаны.

После этого несколько сотен местных жителей вышли на улицы с требованием отставки шефа полиции. Стихийный митинг вскоре перерос в беспорядки. Демонстранты начали жечь и переворачивать машины, взрывать петарды, строить баррикады и пытаться заблокировать здание городской полиции.

В итоге спецназу пришлось разгонять погромщиков резиновым пулями, а затем и слезоточивым газом. 40 человек были задержаны, ряду из них грозит уголовная ответственность. По данным местных СМИ, до 30 человек получили ранения.

К утру город начал приходить в себя. Власти подсчитывают ущерб, полиция разбирает баррикады, на месте стычек работают эксперты-криминалисты.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников беспорядко уважать закон, но признал, что у них могут быть причины для протеста, и свободу митингов нужно уважать.

В связи с событиями в Батуми призываем все стороны сохранять спокойствие и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

Считаем, что право на свободу собраний и выражения мнения должны быть защищено, но в то же время нужно уважать государственные институты и закон и не допускать насилия.

Георгий Маргвелашвили
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в свою очередь обвинил в организации беспорядков некие «деструктивные силы».

Источник: TJournal
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Комментарии ( 4 )

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  • trump
  • Швейк
 Маривана (Посетители) Сегодня, 14:03
ой, а казалось вот революция прошла и все довольны, кстати, а где комментаторы которые свою пятую точку рвали тут, что как все хорошо в Грузии стало и народ всем доволен, лапшегоны с******е...

Цитата: Швейк
Все, идиллия любви народа и "самой человечной в СНГ" полиции закончилась? А как все красиво было вначале..


вот тож самое витает в голове... и лишь наивные пропиндоские идиотикусы верят в справедливость на постсоветском пространстве... увы, товарисчи, не на нашем веку...

legalize it...
 
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 makenych (Посетители) Сегодня, 13:29
https://www.youtube.com/watch?v=phajFEzs3H0
 
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trump (Посетители) Сегодня, 13:24
Ты агой и я агой и обе мы агои
Приходи ко мне агой будем рвать обои
Рвать обои нам не поможет
Доктор нас в постель уложит
Дорогая шенгеноцвали
 
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  • Ну Ну
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:33
Все, идиллия любви народа и "самой человечной в СНГ" полиции закончилась? А как все красиво было вначале... crazy
 
 

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