Капитана финполиции лишили звания за лжепредпринимательство в Семее

Предпринимательская деятельность 39-летнего экс-сотрудника финансовой полиции Семея обернулась для него уголовным наказанием. В течение пяти лет мужчина вместе со своим другом руководили тремя предприятиями, уклонялись от уплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно материалам уголовного дела, для имитации предпринимательской деятельности обвиняемые создали еще три лжепредприятия для дальнейшего использования их в качестве контрагентов. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 290 миллионов тенге, больше половины из которых теперь должен возместить бывший сотрудник финансовой полиции.



К слову, как отметило гособвинение, именно опыт работы в органах финансовой полиции и позволило мужчине реализовать задуманное. "Подсудимый достоверно знал правила и порядок ведения бухгалтерского учета, имел хорошее представление в экономической сфере, знания юридического сопровождения и т.д. С 2001 по 2010 год он являлся сотрудником финансовой полиции. В 2010 году он увольняется и в 2011 году уже начинает свою преступную деятельность", - говорится в материалах уголовного дела.



По приговору суда мужчина лишен специального звания "капитан полиции". Он и его подельник приговорены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 10 лет и полной конфискацией имущества. Как сообщили в суде №2 Семея, наказание могло бы быть более суровым. В качестве смягчающего обстоятельства повлияло наличие малолетних детей у обоих подсудимых