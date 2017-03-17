Шымкентский НПЗ закроют на капитальный ремонт

Шыментский нефтеперерабатывающий завод будет остановлен с 20 марта по 1 мая 2017 года.
С 20 марта на Шымкентском НПЗ начнётся капитальный ремонт. В связи с этим работа завода будет остановлена до 1 мая, сообщает агентство "Интерфакс Казахстан" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"График проведения планово-предупредительных ремонтных работ на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе согласован с Министерством энергетики Республики Казахстан. Проведение капитального ремонта направлено на повышение безопасности и надёжности оборудования для обеспечения качественного и бесперебойного функционирования предприятия", – отмечается в сообщении.
Согласно информации, в рамках модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ планируется выполнить работы на реконструируемых установках, а также работы по подключению новых объектов к существующим системам.
"Основная цель проекта – довести работу завода до уровня, отвечающего современным мировым стандартам деятельности нефтеперерабатывающих заводов", – говорится в сообщении.
Ввод в эксплуатацию установки изомерации на Шымкентском НПЗ запланирован на июнь 2017 года. Она предназначена для выработки высокооктанового компонента бензинов экологических классов К4 и К5, соответствующих техническому регламенту Таможенного союза.
По словам заместителя генерального директора АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг" Данияра Сатыбалдина, после модернизации трёх казахстанских НПЗ в конце 2017 года производство бензина увеличится на 2 млн тонн. К 2018 году Казахстан на 100% обеспечит себя отечественным бензином.
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