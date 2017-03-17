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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Шымкентский НПЗ закроют на капитальный ремонт

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 21:01
Шымкентский НПЗ закроют на капитальный ремонт
Шыментский нефтеперерабатывающий завод будет остановлен с 20 марта по 1 мая 2017 года.
С 20 марта на Шымкентском НПЗ начнётся капитальный ремонт. В связи с этим работа завода будет остановлена до 1 мая, сообщает агентство "Интерфакс Казахстан" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"График проведения планово-предупредительных ремонтных работ на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе согласован с Министерством энергетики Республики Казахстан. Проведение капитального ремонта направлено на повышение безопасности и надёжности оборудования для обеспечения качественного и бесперебойного функционирования предприятия", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, в рамках модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ планируется выполнить работы на реконструируемых установках, а также работы по подключению новых объектов к существующим системам.

"Основная цель проекта – довести работу завода до уровня, отвечающего современным мировым стандартам деятельности нефтеперерабатывающих заводов", – говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию установки изомерации на Шымкентском НПЗ запланирован на июнь 2017 года. Она предназначена для выработки высокооктанового компонента бензинов экологических классов К4 и К5, соответствующих техническому регламенту Таможенного союза.

По словам заместителя генерального директора АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг" Данияра Сатыбалдина, после модернизации трёх казахстанских НПЗ в конце 2017 года производство бензина увеличится на 2 млн тонн. К 2018 году Казахстан на 100% обеспечит себя отечественным бензином.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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Димон (Посетители) Сегодня, 22:21
А его разве недавно не отреставрировали shock ?!

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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Raxa (Посетители) Сегодня, 21:21
Цитата: Mestnyi
Ещё один повод поднять цены.

Однозначно и верно. Напугать решили,а мы на газе,на днях бензобак выброшу и 60 литровый ещё добавлю газовый,нехай изощряются и повышают.
 
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  • Димон
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:04
Ещё один повод поднять цены.

Да, и как раз весна, посевной, самое время НПЗ ремонтировал...
 
 

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