Назарбаев о смене акимов: Айдарбаев сам просил о должности, а Кулагин - о пенсии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями республиканских СМИ рассказал о причинах перестановок акимов нескольких регионов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Переживаю. Когда я ставлю, я назначаю не потому, что я хочу потом его освободить. Я назначаю, чтобы он долго работал и приносил пользу. Надо руководителю держать возле себя людей, которые приносят успех, выполняют поставленные задачи и приносят, вместо того, чтобы он тебе приносил вопрос, как ему эту делать. Значит он сам стал проблемой для тебя. От проблем, как известно, надо стараться избавляться. Только поэтому приходится освобождать. Одни проваливают себя, другие на пенсию уходят, третьих переводим, повышаем, параллельно переводим. Очень успешные люди у нас, хорошо работающие. Поэтому перестановки - это жизнь, ничего застывшего нет", - сказал Нурсултан Назарбаев.



"Бывший аким Мангистауской области (Алик Айдарбаев) сам просил о должности первого заместителя министерства. Кулагин в силу возраста попросился на пенсию. Поблагодарив, я его отпустил. Абдибеков (экс-аким Карагандинской области) пришел на место ушедшего из жизни руководителя Счетного комитета. Уроженца Карагандинского региона Кошанова поставили туда (акимом Карагандинской области). Опытный парень (человек). Думаем, все будут работать", - добавил Глава государства.



Напомним, во встрече приняли участие журналисты телеканалов "Казахстан", "Хабар", "МИР", газеты "Айқын", журнала Esquire, информационного агентства "Казинформ". Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.