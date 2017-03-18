Студентка получила миллион тенге за усовершенствование "Мукалтина" в Шымкенте

Cтудентка Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии Махинур Мирсоатова получила миллион тенге за разработку усовершенствованного состава препарата "Мукалтин", сообщает TVK.



Заявки на участие в конкурсе фармацевтических разработок, одним из приоритетных направлений которого была разработка усовершенствованного препарата от кашля, подали около 30 студентов. Наиболее интересными специалисты посчитали девять научных работ. Проекты оценивались по нескольким критериям: востребованность, инновационность и возможность реализации.



Лучшей назвали работу Махинур Мирсоатовой. Победительница конкурса несколько месяцев провела за исследованием свойств сиропа от кашля. В итоге ей удалось теоретически изменить компоненты препарата и тем самым улучшить его. "В составе сиропа я увидела сахарозу. Ее мы заменили фруктозой. Разница между этими компонентами в усвояемости организмом. Также в препарат, помимо мукалтина, мы добавили новую субстанцию - биосластелин. Таким образом, даже если принимать сиропы в малых количествах, эффект будет лучше", - пояснила суть своей разработки Махинур.



Тройка обладателей лучших проектов получила денежные награды. А остальным участникам достались поощрительные призы. Также все участники конкурса смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в региональной палате предпринимателей.