Сейчас на сайте
2746
объявлений
  • продам Витрины за 700 000 тенге
  • Бухгалтер
  • продам Морозильные камеры и холодильники за 125 000 тенге
  • Сотрудники:, 210 000 тенге
  • Специалисты:, 175 000 тенге
  • Cпециалист по продажам, 120 000 тенге
  • Открыты вакансии:, 179 000 тенге
 

 
Суббота, 18 Марта
+6...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.05 KZT
  • €1 = 339.34 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Студентка получила миллион тенге за усовершенствование "Мукалтина" в Шымкенте

Просмотров:339 Опубликовано: Сегодня, 06:45
Студентка получила миллион тенге за усовершенствование "Мукалтина" в Шымкенте
Тройка обладателей лучших проектов получила денежные награды.
Cтудентка Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии Махинур Мирсоатова получила миллион тенге за разработку усовершенствованного состава препарата "Мукалтин", сообщает TVK.

Заявки на участие в конкурсе фармацевтических разработок, одним из приоритетных направлений которого была разработка усовершенствованного препарата от кашля, подали около 30 студентов. Наиболее интересными специалисты посчитали девять научных работ. Проекты оценивались по нескольким критериям: востребованность, инновационность и возможность реализации.

Лучшей назвали работу Махинур Мирсоатовой. Победительница конкурса несколько месяцев провела за исследованием свойств сиропа от кашля. В итоге ей удалось теоретически изменить компоненты препарата и тем самым улучшить его. "В составе сиропа я увидела сахарозу. Ее мы заменили фруктозой. Разница между этими компонентами в усвояемости организмом. Также в препарат, помимо мукалтина, мы добавили новую субстанцию - биосластелин. Таким образом, даже если принимать сиропы в малых количествах, эффект будет лучше", - пояснила суть своей разработки Махинур.

Тройка обладателей лучших проектов получила денежные награды. А остальным участникам достались поощрительные призы. Также все участники конкурса смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в региональной палате предпринимателей.
Источник: tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Димеген (Посетители) Сегодня, 09:27
Деньги на ветер и опасные игры с кашлем... Кашель это симптом и особенность организма избавляться от бактерий. А лекарством от кашля вы эту способность убиваете... За великие глупости еще деньги получают bazar
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
0dyssey (Посетители) Сегодня, 07:58
теперь усовершенствованный мукалтин будет стоить 1000-1500тг.
хороший PR
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика