Студентка получила миллион тенге за усовершенствование "Мукалтина" в Шымкенте

Тройка обладателей лучших проектов получила денежные награды.
Cтудентка Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии Махинур Мирсоатова получила миллион тенге за разработку усовершенствованного состава препарата "Мукалтин", сообщает TVK.
Заявки на участие в конкурсе фармацевтических разработок, одним из приоритетных направлений которого была разработка усовершенствованного препарата от кашля, подали около 30 студентов. Наиболее интересными специалисты посчитали девять научных работ. Проекты оценивались по нескольким критериям: востребованность, инновационность и возможность реализации.
Лучшей назвали работу Махинур Мирсоатовой. Победительница конкурса несколько месяцев провела за исследованием свойств сиропа от кашля. В итоге ей удалось теоретически изменить компоненты препарата и тем самым улучшить его. "В составе сиропа я увидела сахарозу. Ее мы заменили фруктозой. Разница между этими компонентами в усвояемости организмом. Также в препарат, помимо мукалтина, мы добавили новую субстанцию - биосластелин. Таким образом, даже если принимать сиропы в малых количествах, эффект будет лучше", - пояснила суть своей разработки Махинур.
Тройка обладателей лучших проектов получила денежные награды. А остальным участникам достались поощрительные призы. Также все участники конкурса смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в региональной палате предпринимателей.
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