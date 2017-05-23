Вице-премьер Туркменистана найден повешенным

Накануне портал "Хроники Туркменистана" написал о самоубийстве вице-премьер-министра Туркменистана Батыра Эрешова, о скоропостижной смерти которого официальные туркменские СМИ сообщили 3 мая.



Источники издания рассказали, что 51-летнего чиновника нашли повешенным. Эрешов курировал промышленный комплекс. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.



Источники туркменской службы радио Свобода "Азатлык" выяснили подробности самоубийства вице-премьера. Сообщается, что Эрешов повесился 29 или 30 апреля, через несколько дней после того как его сына арестовали с крупной суммой денег. При каких обстоятельствах был арестован сын Эрешова, точная сумма, с которой он был задержан, какого он возраста и как его зовут, источники не уточнили.



Один из источников, близкий к властным структурам, утверждает, что после ареста сына за Эрешовым была установлена слежка. Также его предупредили, что в скором времени его самого арестуют. По словам этого источника, аресту сына покойного чиновника предшествовала проверка на Лебапском цементном заводе, где были вскрыты факты взяточничества. "Все началось с проверки Лебапского цемзавода, который находился в ведении Эрешова.



Правоохранительные органы в середине апреля устроили рейд на цемзавод, обнаружили недостачу, вскрылись факты взяточничества в крупных размерах. После этого взяли его сына с крупной суммой денег", - рассказал источник. "Был задержан его сын с большой суммой денег. Началась слежка, причем с разных сторон его начали предупреждать, что вот-вот случится арест. За этим последовал акт суицида, повешение. Тело увезли и не выдавали трое суток. Потом отдали и, по неподтвержденным данным, он был захоронен на территории Узбекистана, откуда он родом. А сын до сих пор находится под арестом", - сообщил изданию другой источник.



Издание также отмечает, что о смерти вице-премьера объявили за день до того, как на правительственном совещании 4 мая был отстранен от должности генеральный прокурор Туркменистана Аманмырат Халлыев. На совещании, транслировавшемся по государственному телеканалу, президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с генпрокурором уволил ряд чиновников прокуратуры и МВД. Батыр Эрешов родился 13 июня 1966 года в Лебапском велаяте (области).



В 1990 году окончил Туркменский политехнический институт по специальности инженер-строитель. С июля 2013 года - министр строительства Туркменистана, с апреля по июль 2014 года - министр строительства и архитектуры Туркменистана. С июля 2014 года - заместитель председателя правительства. Похоронен, по данным СМИ, на родовом кладбище в Бухарской области Узбекистана.