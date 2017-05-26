В скором времени паспорт в Казахстане можно будет получить в течение нескольких часов. Об этом рассказали специалисты государственной корпорации «Правительство для граждан», передает ТК Астана.



По их данным, систему выдачи документов, удостоверяющих личность, будут менять полностью.



Чтобы сделать паспорт нужно заплатить пошлину в размере девяти тысяч тенге. Удостоверение стоит около пятисот тенге. За эти деньги в большинстве регионов документы сделают в течении 14 дней. Исключением являются города Астана, Алматы, Актобе и Шымкент. Здесь услуга предоставляется в течении двух дней.



В миграционной службе Актобе говорят, ускоренно документы начали изготавливать в прошлом году. В итоге с начала года паспорта в короткие сроки получили почти девять тысяч человек.



«Мы получаем заявки, проверяем правильность заполнения формуляра, законность. После этого выгружаем заявки в центральный узел, заявка проверяется и документ изготавливается в срок по обращению граждан. Но и эти сроки могут сократить еще, как минимум вдвое», - сказала старший инспектор отдела миграционной службы УВД г. Актобе Баян Кадирова.



Уже в ближайшие месяцы в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте паспорт можно будет получить в течении суток. В других населенных пунктах в течение семи дней. А в следующем году время изготовления документа вообще будет занимать считанные часы, обещают чиновники.



«Нами планируется создание единого центра обслуживания населения, где в одном здании, в одном помещении будет располагаться как фронтофис, так и бэкофисы. То есть, это уполномоченные органы, тот же завод-изготовитель, сотрудники МВД и других госорганов, которые оказываю непосредственно государственную услугу», - заявил директор Департамента координации деятельности ЦОН госкорпорации «Правительство для граждан» Ерлан Шуренов.



Технически ЦОНы для ускорения данных услуг уже готовы, говорят специалисты госкорпорации. Осталось внести изменения в некоторые нормативно-правовые акты. Что произойдет в ближайшее время, - заверили чиновники.