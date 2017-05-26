Казахстанские полицейские не смогут удалять данные с видеорегистраторов и скоростемеров

Руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астана Аскар Рахматуллин выступил на конференции в Астане с этой темой.



Антикоррупционный департамент Астаны и департамент внутренних дел намерены технически лишить дорожных полицейских возможностью удалять данные с видеорегистраторов и скоростемеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Работа с ДВД будет проведена по исключению возможности корректировки и удалению данных из средств фиксации правонарушений - скоростемеров, радаров, станционарных скоростемеров, камер фото- и видеофиксации и других приборов», - сообщил руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астана Аскар Рахматуллин, выступая сегодня на конференции в Астане.



Он пояснил, что по инструкции дорожно-патрульной полиции не допускается самовольное отключение видеорегистратора, удаление имеющейся записи, а также воспрепятствование ведению аудио- и видеозаписи автовладельцами. За допущенные нарушения сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности.



«Однако вышеперечисленные требования инструкции не всегда соблюдались сотрудниками дорожной полиции. Они объясняют это техническими недостатками оборудования, нередки случаи самовольного отключения и включения видеожетонов и видеорегистраторов. Невозможность контроля, а также формальное отношение к данным требованиям приводит к проявлениям коррупции при несении службы сотрудниками ДПС», - отметил Аскар Рахматулин.