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У родных ветерана, которого поздравлял Назарбаев, после смерти отнимают квартиру

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 04:54
У родных ветерана, которого поздравлял Назарбаев, после смерти отнимают квартиру
Танкаш Кубаев
О вопиющем случае рассказал "Уральской неделе" сын ветерана Великой отечественной войны Нурлан Кубаев.

По словам мужчины, после указа президента страны о том, чтобы обеспечить всех участников войны квартирами, его отцу Танкашу Кубаеву вручили ключи от однокомнатной квартиры в микрорайоне "Коктем" в Уральске. Ветеран заселился в новое жилье и первое время проживал там.

Однако пожилому человеку трудно жить одному, поэтому он вернулся к сыну в поселок Аксуат (Теректинский район), родственники же стали готовить документы на приватизацию квартиры. 11 января 2017 года документы на приватизацию были готовы. А еще через 11 дней, 22 января, 91-летний ветеран войны умер. "После этого мне позвонили с ЖКХ и попросили освободить квартиру. Сказали, чтобы я писал отказную от жилья. Я отказался.

А совсем недавно отцовскую квартиру опечатали без всякого на то основания. На бумаге написан номер телефона юриста ЖКХ, но он утверждает, что не имеет к этому отношения", - сообщил собеседник издания.

Сын ветерана недоумевает, почему выданную по закону квартиру хотят вернуть назад государству: "Отец прошел всю войну, участвовал в тяжелейших битвах. Неужели его заслуги перед Отечеством не имеют никакой ценности? Мой отец был последним участником Великой Отечественной в нашем сельском округе. У него восемь детей, много внуков и уже есть правнуки. Если квартира положена по закону, то почему тогда ее у нас отнимают?".

В 2015 году Танкаш Кубаев получил именное поздравление от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сюжет о нем тогда показали телеканал "Хабар" и "24.

Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 05:11
Прости, отец. Это чинуши, на них нет управы.... они сами себе хозяева....
Мы помним Ваш подвиг....
 
 

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