У родных ветерана, которого поздравлял Назарбаев, после смерти отнимают квартиру

О вопиющем случае рассказал "Уральской неделе" сын ветерана Великой отечественной войны Нурлан Кубаев.По словам мужчины, после указа президента страны о том, чтобы обеспечить всех участников войны квартирами, его отцу Танкашу Кубаеву вручили ключи от однокомнатной квартиры в микрорайоне "Коктем" в Уральске. Ветеран заселился в новое жилье и первое время проживал там.Однако пожилому человеку трудно жить одному, поэтому он вернулся к сыну в поселок Аксуат (Теректинский район), родственники же стали готовить документы на приватизацию квартиры. 11 января 2017 года документы на приватизацию были готовы. А еще через 11 дней, 22 января, 91-летний ветеран войны умер. "После этого мне позвонили с ЖКХ и попросили освободить квартиру. Сказали, чтобы я писал отказную от жилья. Я отказался.А совсем недавно отцовскую квартиру опечатали без всякого на то основания. На бумаге написан номер телефона юриста ЖКХ, но он утверждает, что не имеет к этому отношения", - сообщил собеседник издания.Сын ветерана недоумевает, почему выданную по закону квартиру хотят вернуть назад государству: "Отец прошел всю войну, участвовал в тяжелейших битвах. Неужели его заслуги перед Отечеством не имеют никакой ценности? Мой отец был последним участником Великой Отечественной в нашем сельском округе. У него восемь детей, много внуков и уже есть правнуки. Если квартира положена по закону, то почему тогда ее у нас отнимают?".В 2015 году Танкаш Кубаев получил именное поздравление от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сюжет о нем тогда показали телеканал "Хабар" и "24.