Умер охранник Освенцима, причастный к гибели 170 тысяч заключенных

Бывший охранник нацистского концлагеря Освенцим Райнхольд Ханнинг умер в возрасте 95 лет, сообщает Рейтер со ссылкой на адвоката Андреаса Шармера. Об этом пишет РИА Новости.



По словам адвоката, Ханнинг умер 30 мая. Причину его смерти Шармер не назвал.



В июне прошлого года земельный суд города Детмольд приговорил Ханнинга к пяти годам тюрьмы, признав его причастным к гибели не менее 170 тысяч человек. Однако этот приговор так и не вступил в силу, поскольку защита осужденного подала апелляцию.



Агентство отмечает, что суд над Ханнингом стал, возможно, одним из последних процессов по делам о преступлениях нацистов.



Во время суда Ханнинг признал, что был охранником СС и знал о массовых убийствах в лагере. При этом он называл время, проведенное в Аушвице, кошмаром, и извинился перед жертвами лагеря. По словам Ханнинга, он добровольно вступил в ряды СС в 18 лет, к этому его подтолкнула собственная мать, которая была членом нацистской партии.



Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был одним из крупнейших нацистских лагерей уничтожения — в нем погибли 1,4 миллиона человек, в том числе более миллиона евреев. Красная Армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. С 1947 года на месте бывшего концлагеря создан музей