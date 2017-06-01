Сейчас на сайте
3053
объявлений
  • Сдам 2-комнатную квартиру
  • Продам Автодром, дом 3-комн за 11 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • Продам Мангышлак, 1-комнатную квартиру за 4 700 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 150 000 тенге
  • Продам Актау, дома 1-этажные за 15 000 000 тенге
  • Продам Актау, зем. участок за 27 000 000 тенге
 

 
Четверг, 01 Июня
+29...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.35 KZT
  • €1 = 350.89 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер охранник Освенцима, причастный к гибели 170 тысяч заключенных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:11
Умер охранник Освенцима, причастный к гибели 170 тысяч заключенных
Фото © AFP 2017 / Bernd Thissen/Pool
Бывший охранник нацистского концлагеря Освенцим Райнхольд Ханнинг умер в возрасте 95 лет, сообщает Рейтер со ссылкой на адвоката Андреаса Шармера. Об этом пишет РИА Новости.

По словам адвоката, Ханнинг умер 30 мая. Причину его смерти Шармер не назвал.

В июне прошлого года земельный суд города Детмольд приговорил Ханнинга к пяти годам тюрьмы, признав его причастным к гибели не менее 170 тысяч человек. Однако этот приговор так и не вступил в силу, поскольку защита осужденного подала апелляцию.

Агентство отмечает, что суд над Ханнингом стал, возможно, одним из последних процессов по делам о преступлениях нацистов.

Во время суда Ханнинг признал, что был охранником СС и знал о массовых убийствах в лагере. При этом он называл время, проведенное в Аушвице, кошмаром, и извинился перед жертвами лагеря. По словам Ханнинга, он добровольно вступил в ряды СС в 18 лет, к этому его подтолкнула собственная мать, которая была членом нацистской партии.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был одним из крупнейших нацистских лагерей уничтожения — в нем погибли 1,4 миллиона человек, в том числе более миллиона евреев. Красная Армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. С 1947 года на месте бывшего концлагеря создан музей
Источник: zakon.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика