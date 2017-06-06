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В Усть-Каменогорске полицейский остановил движение, чтобы помочь утятам

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 20:20
В Усть-Каменогорске полицейский остановил движение, чтобы помочь утятам
Фото из открытых источкиков
Утиный выводок появился на оживлённой улице неожиданно. Находившийся поблизости постовой не растерялся и подал знак машинам остановиться, пишет YK-avto.kz. После этого утята во главе с уткой не спеша засеменили на противоположную сторону улицы. На помощь полицейскому пришли очевидцы, подгоняя выводок нерасторопных птиц.

Неравнодушные горожане также помогли утятам преодолеть высокий бордюр, перенеся птенцов на тротуар. Дальше они уже самостоятельно отправились за мамой-уткой.

Вынужденные простоять в ожидании водители с пониманием отнеслись к неординарной ситуации на дороге и терпеливо ждали, пока утиная семья преодолеет дистанцию. Всё это время люди сохраняли тишину и не сигналили, чтобы не напугать птиц. Лишь после успешного завершения необычного "представления" толпа горожан, наблюдавшая за происходящим, поблагодарила полицейского, организовавшего уткам беспрепятственный переход дороги.

Откуда взялись утки в центре города, так и осталось загадкой. Горожане не исключают, что птицы направлялись на протоку Иртыша – это ближайший к месту события водоём.

А в Павлодаре сегодня волонтёры помогли слезть с дерева коту, который провёл там шесть суток. Они наняли автовышку и натянули внизу простыни на случай, если кот сам спрыгнет с верхушки дерева. Подготовка к спасению беглеца заняла полтора часа. Ещё минут пять потребовалось, чтобы оторвать от дерева кота, мёртвой хваткой вцепившегося в ствол.

Источник: informburo.kz
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