Как и кому лучше давать милостыню и почему важно ее давать

Идет Священный месяц Рамазан. Очень важно в этот период делать больше добрых дел, помогать людям, давать нуждающимся милостыню (садака). Традиционно мы привыкли садакой считать деньги или что-либо материальное, однако истинная садака – это польза, милосердие по отношение к другому - Zakon.kz.



Что такое милостыня (садака)

Садака – это - милостыня, которая отдается нуждающимся людям с намерениемзаслужить довольство Аллаха. В более широком смысле - любое благодеяние, совершенное искренне, ради Аллаха. Милостыня может быть обязательной и богоугодной. Обязательной милостыней являются все виды закята. Выплата необязательной, но богоугодной милостыни в Исламе поощряется. Подаяние чего-то из своих средств является важной составляющей исламской религии. Ее смысл состоит в установлении братских и искренних отношений между мусульманами, частичном решении проблемы социального неравенства между богатыми и бедными.



В хадисе сказано: «Нет такого человека, который не должен был давать садака каждый день, когда будет вставать солнце». Правоверные сподвижники спросили: «О, посланник Аллаха, откуда же нам взять садаку, которую мы могли бы подавать другим?». «Поистине, врата блага многочисленны! – сказал Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) – Садакой является и произнесение слов: «Слава Аллаху!» — «Субхаан-Аллаh!», «Аллах Велик» — «Аллаhу Акбар». Следовательно, наше отношение, наша благодарность, наше поведение, доброе слово, добрый поступок, улыбка также являются садакой.



Виды садака, которые выделял сам Пророк Мухаммад

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал однажды: «Кто поможет нуждающемуся собрату, тому Всевышний Аллах поможет ему в момент нужды. Кто решит своему собрату проблему, Всевышний Аллах решит одну из его проблем в Судный день». Таким образом, эти слова стали неким девизом для каждого верующего человека, которые не на словах, а своими благими делами стремились доказать свою любовь к Всевышнему Аллаху.



Пророк: «Садака может быть разной: Произношение зикра «Аллаху Акбар», «СубханАллах», «Ля илаха илля Аллах», «Астагафируллах». Призыв к благому и порицание дурного. Очистка путей и дорог от всего того, что может помешать движению других людей. Сопровождение слепого. Помощь глухонемым в общении. Помощь и поддержка всем кто в ней нуждается. Помощь обессилевшему. Помощь тем, кто испытывает затруднение в общении. Это все является садака».



Почему важно давать милостыню

Благотворительность и подача милостыни нуждающемуся открывают много благодати для того, кто это совершает. Доброе, милосердное отношение к другому человеку становится причиной прощения грехов. В Священном Коране сказано: «Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены».



Пророк говорил:

- «Каждый человек будет находиться в тени своей милостыни до тех пор, пока не будет произведён над людьми суд». Это означает, что милостыня вам поможет в Судный день и день вашего расчета за свои дела перед своим Создателем.

- «Совершение добрых дел защищает от всего дурного. Милостыня, данная в тайне, тушит гнев Господа. Поддержание родственных связей является причиной увеличения срока жизни».

- «Каждое утро, когда просыпаются рабы (Аллаха), спускаются два ангела и говорит один из них: «О, Аллах! Дай раздающему милостыню возмещение». И говорит другой: «О, Аллах! Дай воздерживающемуся от милостыни потерю».

- «Наиболее любимыми делами в отношении Могучего и Великого Аллаха являются: радость, которую ты приносишь мусульманину, или когда избавляешь его от печали, или избавляешь его от голода, или уплатишь за него долг». То есть благодаря милостыни мы обретаем любовь нашего Господа.

Аллах милостив к тому, кто милостив к людям.



Польза от милостыни

- Садака очищает имущество. В одном из хадисов говорится: «Очищайте грязь греха со своего имущества посредством садака».

- Садака очищает человека от грехов. Хадис: «Как вода гасит огонь, так и садака уничтожает грехи».

- Садака избавляет от высокомерия и бахвальства.

- Садака оберегает от болезней и бедствий. Хадис: «Лечите ваших больных, посредством садака! Садака предотвращает любую болезнь и беду»

- «Садака закрывает двери семидесяти зол», «Спешите давать садака, так как беды не смогут опередить ее».

- Садака защищает от гнева Аллаха, и от скверной смерти.

- Садака дарит вам большое вознаграждение. За любое благодеяние размером с мельчайшую частицу, предусмотрено вознаграждение размером с гору.

- Садака увеличивает удел и приносит баракат имуществу. Хадис: «Продолжайте давать садака. Ваш удел будет увеличен, а ваши мольбы будут приняты», «Раздача садака не уменьшает имущества».



Как и кому лучше давать милостыню

Милостыню лучше подавать скрытно. Всевышний Аллах сказал в Коране (2:271: «Если вы открыто отдаёте милостыню, то это хорошо, а если скроете её, подавая её бедным, то это лучше для вас и будет причиной для прощения ваших грехов. Поистине, Аллах ведает о ваших деяниях».



Когда кто-то даёт милостыню тайно, он освобождает одариваемого от чувства унижения, которое тот мог бы испытать, получив милостыню на глазах у людей. Между нуждающимися и богатыми возникает чувство взаимного уважения, и это, в свою очередь, положительно влияет на единство общества и связывает его членов узами любви и сотрудничества.



Но садака можно делать и публично, так как это может побудить и других людей к даче милостыни.



Посланник Аллаха сказал: «Лучшая милостыня - эта та, которая совершается богатым. И лучше всего давать пожертвование своим родственникам».



Также лучшим садака является милостыня, награда за которую поступает даже после смерти. Например, построить мечеть, школу для детей, у которых нет доступа к обучению, сиротский приют или посадить деревья, которые будут давать урожай. «Если мусульманин сажает дерево или сеет семена, а затем птица, человек или животное ест их плоды - это рассматривается как пожертвование на благотворительные цели (садака)».