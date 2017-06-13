Сотни приготовленных для продажи в рестораны кошек спасли в Китае

В городе Цзюцзян в китайской провинции Цзяньсу на востоке страны арестован злоумышленник, в доме которого обнаружено около 500 кошек. Полиция предполагает, что домашних животных планировалось продать ресторанам под видом мяса кроликов, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.



Первым об обнаружении кошек полиции рассказал местный житель. По его словам, он забил тревогу после того, как стали пропадать его домашние питомцы, в то время как из другой деревенской хижины регулярно доносилось мяуканье.



Прибывшие полицейские обнаружили злоумышленника, готовившего к отправке несколько десятков кошек. Еще больше животных было найдено в его жилище. Они содержались в клетках, а рядом с ними находился включенный вентилятор, чтобы кошки не погибли от жары. Правоохранители отметили, что предполагаемый преступник похищал не только бродячих животных, но и домашних, чем и насторожил местных жителей. Также злоумышленник ловил животных, используя в качестве приманки воробьев.



Каждую кошку арестованный намеревался продать не дороже 30 юаней (4,4 доллара). Сингапурский портал The Straits Times отмечает, что только за ноябрь 2016 года в другой китайской провинции, Сычуань, на складах было обнаружено около тонны свежего и замороженного кошачьего мяса, которое также планировалось продать под видом крольчатины. Зоозащитники считают, что ежегодно в Китае съедается от 10 до 20 миллионов собак.



Ранее сообщалось, что парламент Тайваня собрался законодательно запретить употребление мяса собак и кошек. Нарушителей планируется сажать в тюрьму на два года или штрафовать на 8,1 тысячи долларов. В настоящее время их могут приговорить к году тюрьмы и оштрафовать на вдвое меньшую сумму. Пока же потребление и продажа собачьего и кошачьего мяса запрещены местными властями только в нескольких районах Тайваня. В Гонконге убийство домашних животных ради употребления в пищу запрещено и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом.