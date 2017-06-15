Акишев: Каждый сможет сам выбрать, какой компании доверить свои пенсионные активы

Нацбанк направил в правительство предложение о формировании в ЕНПФ индивидуальной стратегии инвестирования. Об этом сообщил председатель Национального Банка Данияр Акишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы инициировали ряд предложений и направили их в правительство. Мы считаем, что необходимо восстановить конкуренцию. Чтобы каждый человек мог выбирать себе управляющую компанию, которой он доверяет управлять его пенсионными накоплениями. Соответственно, там он может еще и выбирать стратегию инвестирования. У человека будет выбор. Если ему не нравится Нацбанк, то он может пойти в частную компанию. Это базовый принцип, который мы предлагаем", - сообщил Акишев на пресс-конференции в рамках Астанинского экономического форума.



По его словам, Казахстану нельзя повторять ошибки прошлого, когда частные пенсионные фонды могли быть вовлечены в финансирование аффилированных проектов. Для этого необходимо ужесточение регулирования такого рода участников, которые будут принимать деньги граждан на управление.



"Мы говорим о том, что мы готовы это сделать. Чтобы вход на этот рынок был только для устойчивых, обладающих высокой капитализацией игроков, которые будут брать на себя высокую ответственность по управлению пенсионными деньгами наших граждан. Это должны быть солидные инвесторы. Это все обсуждаемо", - отметил главный банкир страны.



На вопрос о том, какова вероятность того, что Казахстан вернется к старой модели пенсионной системы, Акишев ответил, что ЕНПФ как институт "одного окна" сохранится.



"Мы думали о том, что человек может с ЕНПФ заключать дополнительный договор. ЕНПФ будет передавать деньги в управление Нацбанку, а управляющей компании - по выбору вкладчика", - добавил Данияр Акишев.



Напомним, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов ранее заявил, что все средства, неудачно инвестированные ЕНПФ, будут возвращены в полном объеме.