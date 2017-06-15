Участников боев на таджикско-афганской границе предлагают приравнять к ветеранам ВОВ

Депутаты фракции демократической партии Казахстана "Ак жол" направили премьер-министру Серику Ахметову запрос с просьбой рассмотреть возможность приравнять воинов-казахстанцев, участвовавших в боевых действиях на таджикско-афганской границе, к участникам Великой Отечественной войны, передает Tengrinews.kz.



"В целях восстановления социальной справедливости и патриотического воспитания граждан просим вас рассмотреть возможность придания воинам-казахстанцам, участвовавшим в боевых действиях на таджикско-афганской границе, правового статуса лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны", - отметила депутат мажилиса парламента Екатерина Никитинская, озвучивая запрос на имя главы правительства. Она сообщила, что поводом для запроса послужило обращение Союза ветеранов боевых действий "Казбат".



"Как известно, 22 января 1993 года главами государств СНГ было подписано Соглашение "О мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Республики Таджикистан с Афганистаном". В соответствии с данным соглашением было принято решение о совместной охране таджикско-афганской границы от бандформирований, провозивших оружие и наркотики.



Во исполнение данного документа было принято Постановление правительства РК от 4 января 1993 года №6. Согласно этому постановлению, военнослужащие сводного казахстанского батальона, сформированного из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Министерства обороны и Внутренних войск МВД РК, на протяжении восьми лет с честью выполняли свой воинский долг перед Родиной", - рассказала депутат Екатерина Никитинская в ходе пленарного заседания нижней палаты. Она отметила, что с июня 1993 по февраль 2001 года более десяти тысяч воинов-казахстанцев стояли на защите южных рубежей СНГ.



В ходе боевых столкновений с вооруженными группами нарушителей границы, по данным "Казбата", сообщила она, погибло более 50 казахстанских военнослужащих. Только в ущелье Пшихавр в 1995 году в результате боев погибли 17 казахстанских военнослужащих и более 400 военнослужащих получили ранения. "Все они с честью выполнили задание родного государства, в том числе ценой здоровья, а иногда и самой жизни.



Вместе с тем, действующее законодательство не в полной мере обеспечивает условия надлежащей реализации социальных прав этих военнослужащих", - говорит депутат. Никитинская отмечает, что в Казахстане вопросы социальной защиты военнослужащих, проходивших службу на таджикско-афганской границе, регулируются Законом "О воинской службе и статусе военнослужащих" и Постановлением правительства РК "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, выполняющим задачи по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке" от 4 января 1994 года №6. Но эти документы, по словам депутата, охватывают не все вопросы.



При этом, в Российской Федерации, говорит она, 7 января 2011 года был принят Закон "О признании участников боевых действий на таджикско-афганской границе военнослужащих Российской Федерации". Этим законом военнослужащим, принимавшим участие в вооруженном конфликте на таджикско-афганской границе, присвоен статус ветеранов боевых действий. По словам Никитинской, российские военные имеют льготы на получение из средств федерального бюджета жилья, оплату в размере 50 процентов коммунальных платежей, лечение, льготы по пенсионному обеспечению.