Акишев объяснил выделение денег из Нацфонда на оздоровление банков

Нацбанк поставил условия акционерам банков по обязательному вливанию денег в капитал. Об этом сообщил председатель Национального Банка Данияр Акишев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил Акишев, планируется провести оценку качества активов банков для того, чтобы они смогли показать реальную картину своего положения. Как отметил банкир, очевидно, что эта картина может оказаться значительно хуже чем то, что указано в их отчетности.



"Возникает проблема в том, что акционеры банка должны осуществить значительные вливания в капитал. Нацбанк понимает, что в настоящее время возможности для единовременного вливания значительных сумм средств недостаточно в экономике как у акционеров, так и у других собственников банка. Предлагается следующая схема - Нацбанк в настоящее время завершает подготовку программы оздоровления банковского сектора. Она предполагает поддержку банков со стороны Нацбанка по предоставлению ресурсов, но в обязательном порядке в обмен на пропорциональное участие акционеров. То есть если государство дает деньги, акционеры обязуются в течение конкретного периода времени, сейчас эти периоды обсуждаются, положить пропорциональную сумму в виде вложений в капитал", - заключил Данияр Акишев.



Это, по его словам, означает, что банки в ближайшие несколько лет получат значительный приток капитала. Они смогут решить те проблемы и списать те кредиты, которые у них накопились, то есть признать те убытки, которые они, возможно, не показывали.



"После этого, тем более, что мы настроены на очень быстрое решение этого вопроса, - до конца года мы планируем эту программу реализовать, банки, признавшие убыток и обеспечивающие капитал, будут соответствовать всем международным критериям.



После этого мы вправе рассчитывать на улучшение рейтингов банков, на улучшение их финансового состояния. Именно такой банковский сектор будет выполнять задачу, которую перед ними ставит Национальный Банк и правительство", - отметил Акишев.



Напомним, 2 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о выделении денег из Нацфонда на оздоровление банковского сектора и постановил выделить целевой трансферт в республиканский бюджет на 2017 год в размере 1 триллион 92 миллиарда 941 миллион тенге для оздоровления банковского сектора.