Иностранные студенты устроили забастовку в медвузе Алматы

Зарубежные студенты из Иордана и Индии устроили акцию протеста в КазНМУ имени Асфендиярова, обвинив преподавателей в несправедливом отношении, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам обучающихся, их "завалили" на экзаменах.
По словам студентов, их знания несправедливо оценили по предметам "гистология", "анатомия", "биохимия" и "молекулярная биология". Экзамены сдавались с помощью компьютера. Но ими был получен низкий, не проходной балл. Студентам, якобы, было заявлено, что они останутся обучаться на летнем семестре. Помимо этого, студенты обвинили руководство университета в неуважительном отношении. В ожидании ответа на свои вопросы несколько десятков человек в здание вуза расположились прямо на полу.
Позже было решено организовать обсуждение проблемы в актовом зале вуза. Декан международного медицинского факультета Гаухар Курманова, пояснила, что жалобы студентов изучаются. "Нам нужно время проанализировать ваши результаты. Хотите - анонимно напишите все ваши претензии. Мы не говорим, что студенты виноваты. Все вопросы постараемся решить", - сказала она.
Руководство университета попросило студентов делегировать по 5 человек с группы для обсуждения ситуации. Сообщается, что будет создана комиссия из 10 человек для выработки совместных решений. Отметим, в КазНМУ обучается более тысячи зарубежных студентов. Значительная часть из них учится на грантах.
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