Назарбаев объявил о повышении зарплат полицейским

Зарплаты сотрудников органов внутренних дел поднимутся на 25 процентов. Об этом заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с полицейскими в честь 25-летия образования ОВД РК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Глава государства сообщил о принятом решении поднять заработную плату сотрудникам органов внутренних дел на 25 процентов с 1 июля 2017 года для обеспечения реализации стратегических задач. "Люди, глядя на вас, судят о государственной власти. В этой связи полицейский должен быть примером для всех. Уверен, что казахстанские полицейские будут и впредь прилагать все свои силы, опыт и энергию для успешного выполнения своего благородного долга", - обратился Нурсултан Назарбаев.



Президент отметил, что в условиях глобальной нестабильности как никогда важно доверие к полицейским – представителям власти. В ходе встречи Глава государства наградил инспектора подразделения специального назначения Министерства внутренних дел Б.Дуйсенова орденом "Айбын" I степени, начальника отдела внутренних дел Щербактинского района ДВД Павлодарской области Ж.Мухатова орденом "Айбын" II степени, начальника отдела внутренних дел Ордабасинского района ДВД Южно-Казахстанской области К.Сахова орденом "Айбын" II степени, старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ДВД Астаны В.Шутько орденом "Айбын" II степени, старшего уполномоченного по особо важным делам КУИС МВД А.Галиева медалью "Ерлігі үшін", начальника оперативно-криминалистического управления ДВД Алматинской области Л.Ким медалью "Ерлігі үшін".



Почетной грамотой Республики Казахстан были награждены участковый инспектор полиции УВД Актобе ДВД Актюбинской области С.Балтамбекова, участковый инспектор полиции УВД Актау Мангистауской области Е.Жолдасов и полицейский специального учреждения УВД Караганды ДВД Карагандинской области Н.Редченко.



Напомним, в канун Дня защитника Отечества Нурсултан Назарбаев объявил о решении повысить зарплаты военнообязанным. Должностные оклады военнослужащих Министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и сотрудников Службы государственной охраны поднимутся на 25 процентов с 1 июля.