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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Фонд для иностранных казахов создадут в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:45
Фонд для иностранных казахов создадут в Казахстане
Фото Voxpopuli.kz
Для поддержки зарубежных соотечественников, репатриантов Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать фонд «Отандастар», передает informburo.kz.

«Я хочу сделать призыв. Мы болгарам, чеченцам, которые с Северного Кавказа были переселены в своё время, помогли, несмотря на тяжёлые времена. Почему бы нам не помочь родным казахам? Бизнесменов-казахов призываю участвовать в создании фонда соотечественников.

Руководству курултая, Администрации Президента и Правительству поручаю создание вышеназванного фонда», – сказал Президент, выступая на V Всемирном Курултае казахов. Созданный фонд совместно со Всемирной Ассоциацией казахов должен будет определить меры по вопросам переселения казахов, их взаимосвязи с соотечественниками из-за рубежа. «Для каждого казаха, любящего свою родину, двери Казахстана всегда широко открыты. Нет никаких ограничений для переселения. Если есть желание переехать на историческую родину, мы должны создать все условия», – добавил Нурсултан Назарбаев.

Начать нужно, как он отметил, с места их жительства. Оформляя документы граждан, посольства должны консультировать их по регионам переселения. Наладить эту работу Президент поручил МИД РК. «Не должно быть волокиты с оформлением документов. К примеру, у казахов из Китая возникают вопросы из-за справки о несудимости. Есть проблемы даже из-за того, что люди не были вовремя зарегистрированы при рождении, нет данных о месте работы.

Тем, кто за границей, нужно помогать решить эти вопросы. Поручаю рассмотреть эти вопросы Правительству», – сказал Президент. Он добавил, что пришло время перевезти офис Всемирной Ассоциации казахов из Алматы в Астану, чтобы они были рядом с руководством страны.

V Всемирный Курултай казахов проходит с 22 по 25 июня. По словам организаторов, на курултай в этом году в основном приглашают молодых казахов из-за границы, добившихся успехов в различных отраслях.
Источник: alau.kz
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