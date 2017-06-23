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Турецкий отель попытался штрафовать туристов за недоеденную пищу

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 20:19
Турецкий отель попытался штрафовать туристов за недоеденную пищу
Фото: SefikBey, источник – Лента.ру
Турецкий отель с системой «все включено» начал штрафовать постояльцев за недоеденную пищу, взятую со шведского стола. Об этом в сообществе «Типичный турист» в «ВКонтакте» написала пользовательница Марьяна Лешукова.

В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию с правилами гостиницы. Там говорится, что отдыхающий должен заплатить 10 долларов, если его тарелка останется заполнена недоеденной пищей более чем наполовину.

«Убедительная просьба — рассчитывать свои силы. Шведский стол означает, что вы можете неоднократно подходить к столу и брать добавку», — подчеркивается в тексте.

По словам Лешуковой, сотрудники отеля следят за исполнением данного правила. «Стоят надзиратели и проверяют, больше ли полтарелки съел турист», — рассказала женщина.

Название отеля она не уточнила. По информации HotLine.travel, речь идет о трехзвездочной гостинице SefikBey на курорте Кемер в Анталье. Отмечается, что сотрудники онлайн-журнала о путешествиях смогли связаться с представителями одного из туроператоров, работающих с данным отелем. После этого объявление с упоминанием штрафа было убрано.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 21:11
С ума сходит народ с этим "всё включено". Как с голодного края..
 
 

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