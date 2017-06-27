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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назван атаковавший украинские и российские компании вирус и противоядие от него

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 20:40
Назван атаковавший украинские и российские компании вирус и противоядие от него
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Компании и госстуктуры были атакованы с помощью вируса-шифровальщика Petya.A. Об этом агентству Rambler News Service сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности.

Вирус блокирует компьютер и требует 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему. По данным Group-IB, 27 июня от Petya.A в России и на Украине пострадали более 80 компаний.

«Среди жертв кибератаки оказались сети "Башнефти", "Роснефти", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и Днепровской электроэнергетической системы, также заблокированы вирусной атакой Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины Ашан, украинские операторы (Киевстар, LifeCell, УкрТелеКом), Приват Банк. Аэропорт "Борисполь", предположительно, также подвергся хакерской атаке», — рассказал глава криминалистической лаборатории Group-IB Валерий Баулин.

Для прекращения распространения вируса специалисты рекомендуют организациям закрыть на серверах TCP-порты 1024–1035, 135 и 445, чтобы остановить передачу данных.

Специалисты также установили, что недавно шифровальщик Petya.А использовала группа Cobalt, чтобы скрыть следы целевой атаки на финансовые учреждения. Эксперты уточняют, что с WannaCry нынешняя атака не связана.

Petya не ограничился двумя странами и распространился по всему миру, написал в Twitter руководитель международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского» Костин Райю (Costin Raiu). По его словам Petya был создан 18 июня и имеет контактный адрес wowsmith123456@posteo.net.

Ранее 27 июня сотрудники российских и украинских компаний пожаловались на то, что их компьютеры оказались заблокированными из-за шифровальщика. Вирусом-вымогателем также были заражены компьютеры правительства Украины. Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Антон Геращенко обвинил в кибератаке российские спецслужбы.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • Швейк
 Егерь (Посетители) Сегодня, 22:20
Цитата: Швейк
Вирус-вымогатель Петя... Ну как же, знаем такого!

Петро Рошен опять пакостит?

Коллега лесника.
 
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  • Егерь
 Швейк (Посетители) Сегодня, 22:17
Вирус-вымогатель Петя... Ну как же, знаем такого! rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Егерь
  • Швейк
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:20
Вот и всплыла одна из причин легализации "биткоинтов". Ни пометить их ни номера списать. Скоро и взятки в "биткоинтах" начнут брать и в школы на новый линолеум попросят принести ))).
 
 

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