Присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Немцова

Присяжные признали виновными всех фигурантов уголовного дела об убийстве политика Бориса Немцова, в том числе предполагаемого киллера Заура Дадаева, сообщает РИА Новости.



Разбирательства проходят в Московском окружном военном суде. Всего на скамье подсудимых пять человек - все они, по мнению присяжных, виновны в соучастии в убийстве политика. На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.



За виновность Дадаева проголосовали десять заседателей, против - два. Дадаев, по мнению присяжных, снисхождения не заслуживает (восемь присяжных выступили против снисхождения, четыре - за), Анзор Губашев - тоже (11 против снисхождения, один - за). Сроки наказания за участие в убийстве и незаконный оборот оружия позднее назначит суд.



По Уголовному кодексу за участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения. Сообщается, что сами подсудимые встретили вердикт присяжных спокойно, без единого слова. На вынесение вердикта у присяжных ушло почти 13 часов обсуждений, разнесенных по трем заседаниям в течение трех дней. Присяжные не смогли прийти к единогласному решению и прибегли к голосованию.



Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.



Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве, прямо напротив Кремля. Главным подозреваемым в убийстве является экс-сотрудник чеченского батальона "Север" Заур Дадаев. По делу об убийстве, кроме Дадаева, задержаны Хамзат Бахаев, Шагит и Анзор Губашевы и Тамерлан Эскерханов.



Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых. Следствие пришло к выводу, что преступниками двигал исключительно корыстный мотив.