Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на «Евровидение»

Европейский вещательный союз (ЕВС) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» российской участницы. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.



Точная сумма, которую союз собирается взыскать, не называется.



Ранее в ЕВС заявили, что Украине грозит крупный штраф из-за скандала вокруг певицы Юлии Самойловой. «Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой», — отметили в союзе, который является организатором шоу.



Председатель НОТУ Зураб Аласания назвал рекомендацию оргкомитета «Евровидения» попыткой придушить общественное телевидение Украины.



22 июня стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленные Украиной в качестве гарантии успешного проведения «Евровидения-2017».



Конкурс прошел в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал.



Самойлова должна была представлять на соревновании Россию с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины закрыла исполнительнице въезд на территорию государства.