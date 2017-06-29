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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на «Евровидение»

Просмотров:378 Опубликовано: Вчера, 20:40
Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на «Евровидение»
Юлия Самойлова Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Европейский вещательный союз (ЕВС) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» российской участницы. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Точная сумма, которую союз собирается взыскать, не называется.

Ранее в ЕВС заявили, что Украине грозит крупный штраф из-за скандала вокруг певицы Юлии Самойловой. «Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой», — отметили в союзе, который является организатором шоу.

Председатель НОТУ Зураб Аласания назвал рекомендацию оргкомитета «Евровидения» попыткой придушить общественное телевидение Украины.

22 июня стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленные Украиной в качестве гарантии успешного проведения «Евровидения-2017».

Конкурс прошел в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал.

Самойлова должна была представлять на соревновании Россию с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины закрыла исполнительнице въезд на территорию государства.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 00:28
А как же эвропейский Scooter? Они только из Крыма, Вот дилемма то. Пустят нет в это шапито? Делаем ставки-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 21:29
Қырым қайда, Ресей қайда. Оңтүстiк ағайындарға 100 лемон берейiн деп жатқанда...
 
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  • Ёж
  • Mestnyi
 Колдун (Посетители) Вчера, 21:02
Цитата: Ёж
Только не пойму, кого собрал представитель Португалии?

Два анекдота про окраину России,((((((Двое лечились в лучших клиниках европы и при всех положительных показателях им не помогли заиметь детей и они собрались в тайгу сибирскую к знахарю Мифодию,Мифодий их внимательно обоих осмотрел и говорит,мужики да вы охренели .

Второй анекдот сама страна.
 
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  • Колдун
 Ёж (Посетители) Вчера, 20:57
Все понятно, в принципе. Только не пойму, кого собрал представитель Португалии?
 
 

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