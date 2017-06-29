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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Прогноз погоды: жаркая пятница ожидается в большинстве регионов страны

Просмотров:160 Опубликовано: Вчера, 22:02
Прогноз погоды: жаркая пятница ожидается в большинстве регионов страны
Фото из открытого источника
"Казгидромет" представил прогноз погоды на предстоящие сутки, 30 июня.

Прогноз погоды на 30 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП "Казгидромет".

Штормовое предупреждение в Астане объявили синоптики на 30 июня из-за жары. В столице в последний июньский день переменная облачность, без осадков. Температура ночью +19… +21, днём +33… +35 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днём +28… +30 градусов.

В Акмолинской области 30 июня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10… +15, днём +23… +28, местами +31 градус.

На территории Актюбинской области без осадков. Ночью +15… +20, местами +23 градуса, днём +33… +38, местами +30 градусов по Цельсию.

Дождь, гроза, а местами и град ожидает жителей Алматинской области. Температура ночью +15… +20 тепла, днём до 32 градусов жары.

В Атырауской области без осадков. Ночью +18… +23, местами +15 градусов, днём +34… +39 градусов жары, местами до +31.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью +10… +15 градусов. Днем ожидается +22… +27, местами +30 градусов жары.

В Жамбылской области без осадков. Температура ночью +18… +23 градуса, местами +15. Дневная температура по области +30… +35 градусов, местами +38.

Погода без осадков прогнозируется и в Западно-Казахстанской области. Температура воздуха ночью составит +15… +20 градусов, местами +23. Днём + 33… +38, местами +30 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области 30 июня ожидается небольшой дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +15 до +32 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, местами дождь, гроза. 30 июня на территории региона ожидается ночью +13… +15, днём +23...+25 градусов по Цельсию.

Ясная погода, без осадков ожидается в пятницу в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит +15… +20 градусов, днём до +38 градусов жары.

Сильную жару прогнозируют на территории Мангистауской области. Там будет ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит +18… +23, местами +26 градусов, днём +32… +40, местами +32 градуса жары.

В Павлодарской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью +16… +18, днём до +31 градуса по Цельсию.

Сильная гроза с порывами ветра до 20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит +10… +15 градусов, днём до +30, местами +33 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области в пятницу без осадков. Ветер местами 15-20 м/с. Температура ночью +18… +23, днём +33… +38 градусов жары.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 00:06
Ауа-райы ылғалды болмаса болғаны ...
 
 

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