Прогноз погоды: жаркая пятница ожидается в большинстве регионов страны

"Казгидромет" представил прогноз погоды на предстоящие сутки, 30 июня.



Прогноз погоды на 30 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП "Казгидромет".



Штормовое предупреждение в Астане объявили синоптики на 30 июня из-за жары. В столице в последний июньский день переменная облачность, без осадков. Температура ночью +19… +21, днём +33… +35 градусов по Цельсию.



В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15… +17, днём +28… +30 градусов.



В Акмолинской области 30 июня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10… +15, днём +23… +28, местами +31 градус.



На территории Актюбинской области без осадков. Ночью +15… +20, местами +23 градуса, днём +33… +38, местами +30 градусов по Цельсию.



Дождь, гроза, а местами и град ожидает жителей Алматинской области. Температура ночью +15… +20 тепла, днём до 32 градусов жары.



В Атырауской области без осадков. Ночью +18… +23, местами +15 градусов, днём +34… +39 градусов жары, местами до +31.



В Восточно-Казахстанской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью +10… +15 градусов. Днем ожидается +22… +27, местами +30 градусов жары.



В Жамбылской области без осадков. Температура ночью +18… +23 градуса, местами +15. Дневная температура по области +30… +35 градусов, местами +38.



Погода без осадков прогнозируется и в Западно-Казахстанской области. Температура воздуха ночью составит +15… +20 градусов, местами +23. Днём + 33… +38, местами +30 градусов по Цельсию.



На территории Карагандинской области 30 июня ожидается небольшой дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +15 до +32 градусов по Цельсию.



В Костанайской области переменная облачность, местами дождь, гроза. 30 июня на территории региона ожидается ночью +13… +15, днём +23...+25 градусов по Цельсию.



Ясная погода, без осадков ожидается в пятницу в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит +15… +20 градусов, днём до +38 градусов жары.



Сильную жару прогнозируют на территории Мангистауской области. Там будет ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит +18… +23, местами +26 градусов, днём +32… +40, местами +32 градуса жары.



В Павлодарской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью +16… +18, днём до +31 градуса по Цельсию.



Сильная гроза с порывами ветра до 20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит +10… +15 градусов, днём до +30, местами +33 градусов по Цельсию.



В Южно-Казахстанской области в пятницу без осадков. Ветер местами 15-20 м/с. Температура ночью +18… +23, днём +33… +38 градусов жары.