Доказана невозможность существования жизни на Марсе

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, что Марс непригоден для существования микроорганизмов из-за наличия на поверхности планеты химических соединений, называемых перхлоратами. Эти вещества являются солями хлорной кислоты и ядовиты для живых существ. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Биологи изучили воздействие перхлоратов в концентрациях, характерных для марсианского грунта, на бактерию Bacillus subtilis, которая часто встречается на космических аппаратах и служит источником биологического загрязнения. Выяснилось, что в сочетании с ультрафиолетовым излучением токсичность соединений увеличивается, что делает их смертоносными для микроорганизмов. В результате B.subtilis погибает за несколько минут.
По словам специалистов, другие встречающиеся на поверхности Марса вещества — оксиды железа и перекись водорода — усиливает воздействие перхлоратов, ускоряя смерть бактерий в 10,8 раза.
Перхлораты были найдены на Красной планете в 2008 году, когда спускаемый аппарат «Феникс» провел анализ химического состава марсианского грунта. Оказалось, что концентрация соединений в почве составляла 0,4-0,6 процента. Это значение подтвердили пробы, взятые марсоходом Curiosity. Учитывая, то на поверхность планеты падает ультрафиолетовое излучение, такое содержание перхлоратов может стать причиной отсутствия на ней инопланетных форм жизни.
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