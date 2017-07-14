В Темиртау из-за прошлогоднего картофеля погиб человек

Это произошло на улице Клочкова. Хозяин дома, 1980 года рождения, его сожительница, 1977-го. Они вместе с друзьями находились в гараже. Мужчина решил спуститься за вареньем в кессон. Когда он достиг пола, то сразу потерял сознание. За ним полезла супруга, но и она, спустившись, отключилась. Хорошо, что в гараже были друзья хозяев, они сразу вызвали «скорую», потом нашли веревки и спустились в погреб, который уже немного проветрился. Сначала вытащили на поверхность женщину, она пришла в сознание. Потом мужчину. Позже врачи констатировали его смерть", — рассказал начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС Темиртау Александр Назаров.

В Темиртау снова пострадали люди от прошлогоднего картофеля: один человек погиб, второй в реанимации, передает kriminalka.kz.ЧП случилось в районе, называемом Cоцгород, где в основном частные дома. Днем 9 июля владелец одного из них, проживавший с гражданской супругой, пригласил к себе друзей, компания сразу стала распивать спиртные напитки.Причиной гибели стали скопившиеся в кессоне газы, образовавшиеся от гниения старых овощных запасов, в основном от картофеля.Напомним, что в Темиртау 21 июня на улице Амангельды в гараже погибли супруги, куда они пришли вместе с пятилетним племянником, решив очистить подвал от прошлогоднего урожая. Первым пострадал мужчина, который, спустившись в погреб, потерял сознание. Женщина, по всей видимости, пыталась ему помочь. За всем наблюдал мальчик. Он поспешил за помощью, обратился к работникам рядом расположенной СТО, которые и вызвали сотрудников УЧС и полицию. Концентрация смертельного газа оказалась настолько сильной, что в ходе спасательной операции пострадали трое пожарных. Почти сутки они провели в больнице.При гниении картофель поглощает кислород, наполняя хранилище углекислым газом. Его воздействие на организм человека происходит моментально. В гаражах, где пострадали люди, явно не было вентиляции. Прежде чем спуститься в погреб, нужно кинуть в него горящую бумагу. Если огонь быстро потух, значит, в кессоне нет кислорода и спускаться в него нельзя. Также не стоит держать в погребе овощи, начинающие портиться, или уже гнилые. Именно они выделяют газ без цвета и запаха. Он тяжелее воздуха и вследствие этого вытесняет кислород, заполняя все пространство небольшого помещения.