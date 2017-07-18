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Правительство Азербайджана берет на себя долговые обязательства МБА перед ЕНПФ

Просмотров:112 Опубликовано: Вчера, 22:23
Правительство Азербайджана берет на себя долговые обязательства МБА перед ЕНПФ
Фото с сайта zakon.kz
18 июля в городе Баку были оглашены результаты голосования в отношении реструктуризации долговых обязательств МБА. Возврат активов ЕНПФ из МБА будет долгим.

Согласно результатам, 93,9% кредиторов проголосовали за предложенный азербайджанской стороной план реструктуризации, в рамках которого, старшим кредиторам были предложены три опции реструктуризации, сообщили abctv.kz источники в Азербайджане, близкие к переговорам.

ЕНПФ, будучи одним из крупных кредиторов, выбрал опцию, предполагающую обмен на суверенные облигации Азербайджана со сроком погашения в 2032 году без потери номинальной суммы долга. Стоит отметить, что за данную опцию проголосовало 92,3% старших кредиторов (за исключением Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики). Это означает, что обязательства МБА перед ЕНПФ в полном объеме берет на себя правительство Азербайджана посредством эмиссии новых суверенных облигаций, которые будут обращаться на Ирландской фондовой бирже.

Таким образом, профессиональная переговорная позиция Казахстана позволила ЕНПФ сохранить сумму основного долга и получить взамен более надежные и ликвидные долговые бумаги.

Напомним, что в октябре 2014 года Национальный Банк РК инвестировал 250 млн. долларов США из средств ЕНПФ в облигации МБА со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых.

В мае 2017 года на фоне продолжающегося валютного кризиса, МБА сообщил о приостановлении выплат по внешним долговым обязательствам и инициировал процесс по их реструктуризации.

Вместе с тем, необходимо отметить, что инвестиции ЕНПФ в облигации МБА были осуществлены в пред-девальвационный период. С момента покупки данных бумаг, ЕНПФ получил $51.6 млн в качестве купонного вознаграждения. Таким образом, в тенговом выражении ЕНПФ за четверть предусмотренного графиком погашения времени, уже вернул 40% инвестированных средств.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Шым-Актау (Посетители) Вчера, 23:19
Так пишут как-будто это такое достижение. Простыми словами нам вместо одной липы (стоимостью в двести пятьдесят лямов зелени) впарили другие бумажки со сроком возврата денег аж в 2032 году. Козлы, сколько граждан горбатились зарабатывая эти пенсионные деньги - а вы каким-то левым типам их отдали. Я надеюсь когда-нибудь всех причастных будут судить за эту халатность!
 
 

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