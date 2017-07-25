Киев ответил на обвинения Трампа во вмешательстве Украины в выборы

Киев не вмешивался в выборы президента США в 2016 году, на которых республиканец Дональд Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Так посольство Украины в Вашингтоне прокомментировало призыв Трампа расследовать действия украинского правительства по поддержке Клинтон в период избирательной кампании.
«Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины», — говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее 25 июля Трамп в Twitter обратился к ведущему Fox News Шону Хэннити. Украинские попытки подорвать кампанию Трампа — "тихая работа по продвижению Клинтон". Так где же расследование генпрокурора?» — написал американский президент. В одном из своих июльских шоу Хэннити указывал, что издание Politico писало о попытках Киева повлиять на выборы в США, однако никто не обратил на это внимание и никаких расследований не проводится.
Politico еще в январе писало о влиянии Украины на избирательный процесс в Соединенных Штатах. По информации издания, представители украинского правительства пытались помочь Клинтон победить на выборах президента и хотели дискредитировать Трампа в глазах общественности, ставя под сомнение уместность его пребывания в Белом доме. В частности, они распространили документы о коррумпированности его помощника Пола Манафорта.
Попытки Киева повлиять на выборы в США Politico оценивает как куда менее масштабные, чем якобы имевшие место действия Москвы. Россия в свою очередь последовательно опровергает все подобные обвинения.
11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Как заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс, имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины.
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