Фото полицейского с проститутками ужаснули Казнет

В Cети распространяется фото, на котором участковый, предположительно из Уральска, в форме и с табельным оружием пользуется услугами девушек легкого поведения, передает NUR.KZ.



Пользователи Сети сообщают, что служитель закона заставляет секс-работниц, работающих в районе старого паспортного стола ( одно из мест скопления ночных бабочек в Уральске – прим.ред.) проводить так называемые «субботники», то есть один раз в неделю бесплатно "обслуживать" его людей.



Кроме этого, они утверждают, что сам полицейский пользуется их услугами на безвозмездной основе.



В отместку проститутки сфотографировали участкового и выложили эти фото на его стене в соцсети «Одноклассники». По этическим соображениям мы не будем публиковать снимки.



В полиции пока никак не комментируют произошедшее, но начальник УВД города Уральска Мирлан Айкенов попросил журналистов переслать ему фото своего подчиненного, "для того, чтобы подготовиться к комментарию".



"Пока точно ничего сказать не могу, но скорей всего на фото он со своей гражданской супругой, а фото попало в сеть из личного архива полицейского", — цитирует Мирлана Айкенова "Уральская неделя".



К слову, пресс-служба ДВД ЗКО уже третьи сутки не отвечает на звонки журналистов.



Кроме того, известно, что полисмен сейчас находится в отпуске и к району старого паспортного стола никакого отношения не имеет.