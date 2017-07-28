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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Фото полицейского с проститутками ужаснули Казнет

Просмотров:620 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Фото полицейского с проститутками ужаснули Казнет
Фото: соцсети
В Cети распространяется фото, на котором участковый, предположительно из Уральска, в форме и с табельным оружием пользуется услугами девушек легкого поведения, передает NUR.KZ.

Пользователи Сети сообщают, что служитель закона заставляет секс-работниц, работающих в районе старого паспортного стола ( одно из мест скопления ночных бабочек в Уральске – прим.ред.) проводить так называемые «субботники», то есть один раз в неделю бесплатно "обслуживать" его людей.

Кроме этого, они утверждают, что сам полицейский пользуется их услугами на безвозмездной основе.

В отместку проститутки сфотографировали участкового и выложили эти фото на его стене в соцсети «Одноклассники». По этическим соображениям мы не будем публиковать снимки.

В полиции пока никак не комментируют произошедшее, но начальник УВД города Уральска Мирлан Айкенов попросил журналистов переслать ему фото своего подчиненного, "для того, чтобы подготовиться к комментарию".

"Пока точно ничего сказать не могу, но скорей всего на фото он со своей гражданской супругой, а фото попало в сеть из личного архива полицейского", — цитирует Мирлана Айкенова "Уральская неделя".

К слову, пресс-служба ДВД ЗКО уже третьи сутки не отвечает на звонки журналистов.

Кроме того, известно, что полисмен сейчас находится в отпуске и к району старого паспортного стола никакого отношения не имеет.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • GuF
  • Dj_Snow
 Маривана (Посетители) Сегодня, 15:29
разве кто то еще не знает, что у нас на траве и проститутках кормятся менты?! вместо того, что бы легализовать и то и другое и сделать туристический рай в средней Азии.
Тайланд например взял и слабость и похоть людей обратил в свою пользу и наполняет казну, а у нас наполняются только карманы тех, кто должен все это пресекать по идее...

legalize it...
 
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largeman (Посетители) Сегодня, 15:25
Антошин, казахская версия...
 
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  • Mestnyi
  • GuF
  • Dj_Snow
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 15:04
Вахахаха lol
Муж мент, жена проститутка stop
 
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  • Mestnyi
  • Dj_Snow
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:57
По этическим соображениям мы не будем публиковать снимки.
Но у мента ведь не было этического соображения, поэтому нужно выставить его харю, хероя должны знать в лицо, шоб другим неповадно было
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:35
Мужчина с женщиной,блин я в шоке,как так можно,я ужаснулись конкретно.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • nik.olo
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:33
И что? Полицейский не парень? Ему женщина не нужна? Он же не евнух!
 
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  • Dj_Snow
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:32
на фото он со своей гражданской супругой


Намного странная профессия у супруги мента....
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 14:29
Пока точно ничего сказать не могу, но скорей всего на фото он со своей гражданской супругой, а фото попало в сеть из личного архива полицейского", — цитирует Мирлана Айкенова "Уральская неделя".

К слову, пресс-служба ДВД ЗКО уже третьи сутки не отвечает на звонки журналистов.

Кроме того, известно, что полисмен сейчас находится в отпуске и к району старого паспортного стола никакого отношения не имеет.

В этих трех абзацах кроется истина. Но не каждому дано ее узреть.
 
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 madeka0 (Посетители) Сегодня, 14:23
Ага , они стали называться гражданскими супругами tits love bye
 
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 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 14:22
Чему тут ужасаться? Такое у нас везде, привыкнуть пора..
 
 

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