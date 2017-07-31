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Ученые рассказали, когда климат на Земле пройдет "точку невозврата"

Просмотров:200 Опубликовано: Вчера, 21:52
Ученые рассказали, когда климат на Земле пройдет "точку невозврата"
Фото: AP Photo / Manish Swarup.
Температуры на Земле вырастут примерно на 3,2-4,9 градуса Цельсия, что приведет к необратимым изменениям в работе климатических систем планеты.

Среднегодовая температура на Земле вырастет к началу следующего столетия как минимум на два градуса Цельсия вне зависимости от действий человечества, что заставит климат планеты необратимым образом поменяться, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change, передает РИА Новости.

Наш анализ показывает, что удержание глобального потепления на уровне в 2 градуса Цельсия является самым оптимистичным вариантом из всех возможных сценариев развития событий. Этого можно достичь, но только если сосредоточить все усилия и пойти на самые резкие меры по борьбе с выбросами парниковых газов на протяжении последующих 80 лет", — рассказывает Адриан Рафтери (Adrian Raftery) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

В декабре 2015 года представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заключили в Париже первое всеобщее обязательное соглашение по климату. В апреле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписи под документом поставили более 170 стран, включая США. Подписание договора вызвало недовольство среди консерваторов в США, считающих его заведомо невыгодным для страны.

Если все страны исполнят обязательства, добровольно принятые в рамках Парижского соглашения, то тогда его авторы и сторонники ожидают, что глобальное потепление замедлится и остановится на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу столетия.

Рафтери и его коллеги выяснили, что подобные прогнозы являются заведомо неисполнимыми и чересчур оптимистичными, просчитав то, как рост ВВП ведущих государств мира, числа людей на Земле и интенсификация экономики будут влиять на количество выбрасываемых парниковых газов и то, как они действуют на климат планеты.

Используя данные наблюдений за последние 50 лет, ученые попытались спрогнозировать то, как уровень выбросов СО2 изменится к 2100 году. Кроме того, они оценили то, исполнимы ли добровольные обязательства, которые на себя брали страны-участницы Парижского соглашения, в том числе и Соединенные Штаты, недавно заявившие о желании выйти из него.

Как показали эти расчеты, текущие оценки и прогнозы являются чрезмерно оптимистичными – "планка" в 1,5 градуса потепления является в принципе недостижимой. Удержать его на уровне в 2 градуса Цельсия можно будет только в том случае, если и США, и ЕС выполнят все свои обязательства и будут удерживать рост выбросов на нулевом уровне в последующие 80 лет.

В более реалистичной ситуации, по словам Рафтери, температуры на Земле вырастут примерно на 3,2-4,9 градуса Цельсия, что приведет, как сегодня считают климатологи, к необратимым изменениям в работе климатических систем планеты. Что интересно, рост населения Земли, вопреки прогнозам и мнениям некоторых политиков, фактически никак не повлияет на эти показатели.

Что интересно, добровольные обязательства по сокращению выбросов являются реалистичными далеко не для всех стран. К примеру, Россия и Япония, как показывают расчеты ученых, должны уложиться в предложенные ими квоты выбросов СО2, а ЕС и США, наоборот, вряд ли смогут выполнить свои обещания, если они не сосредоточат максимум усилий на их реализацию. Схожая ситуация наблюдается в Китае, чьему правительству, по мнению Рафтери и его коллег, вряд ли удастся повысить энергоэффективность промышленности до обозначенного им же уровня.

"Многие страны выступали за планку в 1,5 градуса по той причине, что дальнейшее повышение температур приведет к серьезным последствиям для их жителей. Волны жары, засухи и другие экстремальные погодные явления, а также рост уровня моря будут гораздо более опасными при повышении температур на два градуса и выше. Чтобы этого избежать, нужны резкие изменения в Парижских соглашениях", — заключает Дарган Фрайерсон (Dargan Friarson), коллега Рафтери по университету.
Источник: zakon.kz
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