Более 150 миллиардов тенге разворовано чиновниками по соцпрограммам в РК

Ущерб по уголовным делам, связанным с хищением бюджетных средств, составил 151, 5 миллиарда тенге. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель профилактической работы и контроля Комитета государственных доходов МФ РК Арман Есенбаев, передает корреспондент Today.kz.



Эти деньги, по словам представителя ведомства, должны были направиться для выполнения социальных программ государства. «Если рассматривать приоритетным направлениям, то это выявление противоправных деяний в «теневом» секторе экономики, а также фактов хищения бюджетных средств.



Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 151,5 миллиарда тенге, которые должны были направиться для выполнения социальных программ государства. В ходе расследования возмещен ущерб на сумму 48 миллиардов тенге. В целях обеспечения взыскания ущерба с санкции наложен арест на имущество на сумму 24,2 миллиарда тенге», — добавил Есенбаев.



Он отметил, что в производстве СЭР находятся около 1,5 тысяч уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из которых окончено производство 67 процентов. «В истекшем периоде расследовалось 48 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, из которых 29 дел направлены в суд, с санкцией суда арестовано имущество на 1,9 миллиарда тенге», — сообщил Арман Есенбаев. По его словам, в результате принятых совместных с прокуратурой мер количество оконченных уголовных дел увеличилось в 1,5 раз и составляет 60 процентов от числа находившихся в производстве.



Ранее сообщалось, что службой экономических расследований с начала 2017 года по 21 уголовному делу, которые были связаны с деятельностью финансовых пирамид в Казахстане. Сумма причиненного ущерба от незаконной деятельности финансовых пирамид составила свыше 11 миллионов тенге. ТЕГИворовствоКомитет государственных доходовМФ РК Арман Есенбаевсоцпрограммачино