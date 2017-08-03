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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане изъяли из оборота миллион фальшивых тенге

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 19:41
В Казахстане изъяли из оборота миллион фальшивых тенге
Фото: reuters.com
К примеру, в Актюбинской области в ходе проведенных следственных мероприятий выявлен изготовитель фальшивых денежных купюр и группа сбытчиков.

За шесть месяцев этого года Служба экономических расследований при Комитете государственных доходов Министерства финансов РК зарегистрировало 191 преступление по фактам фальшивомонетничества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления КГД Армана Есембаева.

«Из незаконного оборота изъято 571 поддельный тенге на общую сумму 986 600 тенге. Кроме того, обнаружено 37 купюр долларов на общую сумму 3 700 долларов США, 3 купюры евро на 1200 евро и 9 купюр рублей на 12020 российских рублей», - проинформировал Арман Есембаев.

К примеру, в Актюбинской области в ходе проведенных следственных мероприятий выявлен изготовитель фальшивых денежных купюр и группа сбытчиков.

«Ранее судимый гражданин Б. путем копирования на принтерах изготавливал поддельные банкноты с достоинством 5 тыс. тенге различных серий и номеров. Поддельные деньги сбывались на территории городов Уральска и Актобе. Группа лиц, которая занималась сбытом осуждена на срок более пяти лет. В отношении указанного гражданина продолжаются следственные мероприятия», - сообщил он.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 21:00
Цитата: Ingul
Вот почему тенге обесценился

Он был в цене? question lol
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:56
Аааааа! Вот почему тенге обесценился! uhmylka
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 20:39
Фальшивые деньги обычно ходят там где нет правил.
 
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  • Тихо
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:34
Да, братцы, это вам не ФРС. Это с пиндосов как с гуся вода, а вас за тоже самое посодють smeh
 
 

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