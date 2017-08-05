Цены на жилье резко возрастут после 2020 года

В Казахстане прогнозируют рост цен на жилье после внедрения европейских строительных стандартов. Полностью перейти на них планируют с 2020 года, а пока у производителей стройматериалов есть время для модернизации оборудования, сообщает КТК.



По данным телеканала, казахстанский строительный рынок ждут серьезные перемены, поскольку уже в следующем году строить жилье начнут по новым стандартам. Государство, вслед за Россией и Беларусью, решило избавиться от советских и отечественных строительных норм и перейти на европейские. Упор, по словам разработчиков, делают на качество и безопасность.



Также разработчики надеются, что внедрение евростандартов поможет казахстанским специалистам и компаниям выйти на рынок евразийского союза. Тем временем, как отмечает телеканал, казахстанцы просто подсчитывают, если производители стройматериалов начнут тратиться на модернизацию производства, соответственно, подорожает сама продукция. В итоге вырастут цены на саму недвижимость.



Например, в России при внедрении евростандартов цены выросли на 30 процентов. "Все это приведет к удорожанию, как трудовых ресурсов, так и строительных материалов. Соответственно, и строящегося здания. Поэтому нужно быть готовым, что применение евростандарта приведет к удорожанию. Но здесь опасаться чего не следует, мы, заходя в то или иное здание, мы будем уверены, что оно безопасно для нас", - пояснила директор департамента строительства НПП "Атамекен" Аспена Досмаганова.



Как сообщается, закладывать фундамент под новые стандарты в Казахстане начали еще в 2010 году. С того момента, по словам разработчиков, активно их обсуждали. До конца 2017 года в Министерстве по инвестициям и развитию планируют исключить свыше 180 норм, разработанных еще в советское время. А уже с 2020 полностью начать строить по евростандартам. Источник: КТК