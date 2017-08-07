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После жалоб казахстанцев запущен единый реестр адмправонарушений

Просмотров:209 Опубликовано: Вчера, 21:56
После жалоб казахстанцев запущен единый реестр адмправонарушений
Фото со страницы Багдата Мусина в Facebook
В Казахстане решили создать единый реестр административных правонарушений (ЕРАП). Об этом на свой странице в Facebook сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин.

"В стране есть большая проблема по нормальному учету административных штрафов. По разным каналам связи ко мне обратилось уже около 100 человек, что есть задвоения в базах, и еще больше жалоб поступает, что оплата была, а штраф висит... Мы, как прокуроры, выявляем ещн другие факты!

Например, когда протокола, выписанные лицам, не своевременно или с ошибками заносятся в базу данных (бывает и вообще не заносятся), или теряются... Поэтому и решили создать Единый Реестр Админитративных Правонарушений, который должен быть Эталонной базой по всем административным взысканиям", - пояснил Мусин в соцсети. Он отметил, что если оплата проведена онлайн или оффлайн через банковское отделение, то информация об оплате будет приходить сразу в эталонную базу и сниматься с человека автоматически.

По словам Мусина, суть проблемы не только в учете, она также в самом процессе выписывания бумажных протоколов. Теперь в спецЦОНах будут находиться уполномоченные прокуроры по административным штрафам. Как сообщается, что первый этап ЕРАПа - это автоматизация процесса выписывания протоколов дорожными полицейскими. "Я уверен, что системно мы решаем проблему, но эта работа ориентирована на снятие проблем в будущем, а вот что делать всем тем, у кого все эти проблемы есть уже сейчас? У кого в базе висит давно оплаченный штраф, а с него все равно требуют оплату? Решая проблемы обращающихся ко мне, я понял, что 90 процентов таких вопросов возникают в спецЦОНах. Поэтому принято решение, что теперь в каждом спецЦОНе будет находиться, в постоянном режиме, уполномоченный прокурор по адмштрафам от Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Думаю, это поможет тем, у кого вопросы возникают сейчас", - написал председатель Комитета в Facebook.

Также Мусин добавил, что они продолжат системную работу по ЕРАП. Планируется, что штрафы на планшетах будут выписывать не только дорожные полицейские, но и все остальные органы которые на то уполномочены. По его словам, идет к завершению интеграция с базой страховых и техосмотров, и уже скоро вся информация будет на планшете у дорожного полицейского. Мусин призвал всех акимов поскорее закупать планшеты, и преображать полицейских своих регионов.
Источник: tengrinews.kz
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