О крупных подозрительных покупках валюты в Казахстане будут сообщать правоохранителям

В Казахстане хотят внедрить ряд концептуальных изменений в валютное законодательство. Предполагается, что они вступят в силу в 2019 году.



Проект закона РК "О валютном регулировании и валютном контроле" презентовали в Национальном банке. Один из пунктов законопроекта предусматривает усиление валютного контроля в стране.



"Мы мониторим факторы спроса на иностранную валюту и видим, что каждый месяц более 30% от всех крупных покупок валюты составляют покупки не с целью погашения обязательств по контракту с нерезидентом РК, а в иных целях", – сообщила директор департамента платёжного баланса и валютного регулирования Национального банка РК Айгуль Боранбаева.



Она отметила, что иностранную валюту казастанцы часто покупают для своих нужд, выводят деньги на счета в иностранных банках, а также оказывают безвозмездную денежную помощь нерезидентам Казахстана.



В Нацбанке выделили несколько видов подозрительных операций. Иногда условиями соглашения изначально предусмотрено, что финансовый заём резиденту в Казахстан не возвращается.



"По таким сделкам будут введены дополнительные требования к валютному контролю. Клиент должен будет дать разрешение банку на раскрытие всей информации правоохранительным органам. Новых ограничений не вводится, просто такие операции берутся на особый контроль", – пояснила Боранбаева.



В Нацбанке считают, что такая мера поможет лучше понимать природу оттока денег из Казахстана. Спрос на иностранную валюту отражается на результатах торгов на Казахстанской фондовой бирже, то есть влияет на обменный курс. Контроль будет усилен именно за крупными покупками в уполномоченных принимать участие в торгах банках, которые как исполняют клиентские заявки, так и покупают валюту на собственные нужды.



Ещё одно изменение в валютное законодательство страны предусматривает возможность рассчитываться в любой валюте на "Хоргосе". Международный финансовый центр "Астана", где уже применяется английское право, и МЦПС "Хоргос" получат статус зоны с особым правовым режимом.



Необходимость изменений в законодательстве возникла после вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2016 году. Филиалы иностранных организаций уже тогда получили статус резидентов. В соответствии с новым законопроектом такой же статус получат и нефинансовые организации, получающие доход на территории Казахстана и отправляющие деньги за рубеж в пользу материнской компании. Это тоже делается для того, чтобы лучше видеть картину оттока заработанных в Казахстане средств.



Расчёты иностранной организации с казахстанским поставщиком услуг по закону будут производиться в национальной валюте.



Концепция законопроекта получила одобрение, проект сейчас в стадии активной разработки и обсуждения. В январе его планируют передать в Парламент, принятие ожидается в 2019 году.