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Отрывок из интервью Назарбаева телеканалу National Geographic появился в Сети

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 19:59
Отрывок из интервью Назарбаева телеканалу National Geographic появился в Сети
Фрагмент интервью
Представлен отрывок из фильма телеканала National Geographic "Мегасооружения: Астана – город будущего" с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.

В двухминутном ролике глава государства рассказывает о создании города и о планах на будущее. "Мы молодое государство, нашей независимости всего 25 лет. За эти годы провинциальный город, где когда-то жили 150 тысяч человек, стал миллионным. К 2030 году, наверное, будет двухмиллионным городом. Мы поднимались все эти годы, экономика поднялась более чем в 22 раза", - рассказывает в интервью президент.




Глава государства отметил, что сегодня возобновляемые источники энергии - это двигатель технического прогресса всего мира. И когда весь мир борется против парниковых газов, развивает чистую энергетику, Казахстан организовал выставку EXPO-2017 "Энергия будущего", назвав свой павильон "самым большим сферическим зданием".

Нурсултан Назарбаев вспомнил, что на месте нового города была голая степь. "Город уже имеет свой образ жизни, сам развивается. И остановить его невозможно", - отметил президент. Напомним, Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу National Geographic в мае 2017 года.

В ходе встречи с представителями телеканала глава государства ответил в том числе на вопрос касательно интеграции объектов выставки в инфраструктуру столицы после завершения ее работы.
Источник: tengrinews.kz
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