В Аргентине откопали динозавра размером с "Боинг-737"

Динозавр, получивший имя Patagotitan mayorum, относится к числу титанозавров — семейству крупнейших живых существ
Палеонтологи нашли в Аргентине останки гигантского травоядного динозавра, сообщают РИА Новости.
Размеры этого ящера - шесть метров в высоту, 35 метров в длину и 61 тонна веса - делают его одним из самых крупных сухопутных животных в истории Земли. "Если поставить рядом патаготитана и тираннозавра, то последний выглядел бы настоящим карликом. Не думаю, что эти динозавры внушали какой-то ужас другим существам того времени.
Они, скорее всего, были очень медлительными и неторопливыми животными, для которых сам акт ходьбы и побега от хищников был крайне тяжелой задачей", - рассказывает Диего Пол из Палеонтологического музея Эджидио Ферульо в Трелью, Аргентина. По словам ученых, динозавр, получивший имя Patagotitan mayorum, относится к числу титанозавров — семейству крупнейших живых существ, когда-либо обитавших на Земле.
Титанозавры принадлежат к группе зауроподов - крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Семейство Titanosauria считается своего рода "мусорной корзиной" среди гигантских травоядных динозавров: к нему ученые причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к тому или иному роду зауроподов.
Останки большинства титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров (гигантов длиной в 35 метров и массой в примерно 55-90 тонн) были найдены в Патагонии - провинции на юге Аргентины, где в далеком прошлом сложились условия, при которых такие крупные существа могли жить и процветать. Пол и его коллеги открыли еще одного титанозавра, который, как они полагают, претендует на звание самого крупного существа Земли.
Во время раскопок в провинции Чубут, где уже находили останки крупных зауроподов и хищников, предположительно охотившихся на них, аргентинские палеонтологи натолкнулись на окаменелости не одного, а сразу шести взрослых титанозавров, погибших, как считают ученые, во время гигантского наводнения или оползня.
Благодаря этому останки гигантских ящеров сохранились практически в первозданном виде, что позволило ученым очень точно оценить их массу, высоту и длину, а также понять, что они имеют дело не с аргентинозаврами или другими уже открытыми видами титанозавров, а с новым представителем этого семейства.
Как отмечают Пол и его коллеги, сравнение размеров позвонков аргентинозавров и патаготитанов показывает, что масса первых значительно переоценивалась – она, скорее всего, не превышает 60 тонн, так как кости этих гигантов значительно тоньше и меньше, чем у недавней находки аргентинских ученых.
Открытие еще одного крупного титанозавра, по словам ученых, сделало загадку их появления еще более интересной. Сейчас палеонтологам известны лишь очень небольшие и очень крупные титанозавры, но почему среди них нет ящеров "средних размеров", пока остается тайной.
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